Çubuk'ta Taşımalı Eğitim Verilen Okulun Keman Orkestrası Konser Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çubuk'ta Taşımalı Eğitim Verilen Okulun Keman Orkestrası Konser Verdi

Çubuk\'ta Taşımalı Eğitim Verilen Okulun Keman Orkestrası Konser Verdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde taşımalı sistem ile eğitim verilen Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından oluşturulan keman orkestrası yıl sonu konseri düzenledi. Konserde öğrenciler, yurdun değişik yörelerinden seçilen eserleri seslendirdi. Konser sonunda piyanist ve orkestra şefi Mustadin Şahinbaş eşliğinde okul müdürü Selim Şahin de sahne aldı. Konseri çeşitli yetkililer de takip etti. Okul müdürü Selim Şahin, öğrencilerin kemanla tanışmalarının üzerinden 2 yıl geçtiğini ve il genelinde konserler verdiklerini belirtti. Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise öğrencilerin başarılarının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

06.06.2024 12:44
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde taşımalı sistem ile eğitim verilen Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından oluşturulan keman orkestrası yıl sonu konseri verdi.

Çubuk Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde öğrenciler, yurdun değişik yörelerinden seçilen eserleri seslendirdi.

Konserin sonunda piyanist ve orkestra şefi Mustadin Şahinbaş eşliğinde okul müdürü Selim Şahin de sahne alarak öğrencilere destek verdi.

Konseri Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da takip etti.

Okul Müdürü Selim Şahin, öğrencilerin kemanla ilk kez 2 yıl önce tanıştığını ve il genelinde konserler verdiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Demirbaş'a teşekkür eden Şahin, "Belediye Başkanımız tarafından okulumuza 24 keman alındı. Sonuç olarak güzel bir koro oluşturmuş olduk." dedi.

Demirbaş ise öğrencilerin başarılarının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çubuk'ta Taşımalı Eğitim Verilen Okulun Keman Orkestrası Konser Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çubuk'ta Taşımalı Eğitim Verilen Okulun Keman Orkestrası Konser Verdi - Son Dakika
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