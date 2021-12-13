Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konseri verecek - Son Dakika

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Can Okan'ın yöneteceği konser, 17 Aralık saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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