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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konseri verecek - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konseri verecek

13.12.2021 16:15
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konseri verecek

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Can Okan'ın yöneteceği konser, 17 Aralık saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Artemis Sis Balkız'ın solist olarak yer alacağı konserin ilk bölümünde Bartok'un "Viyola Konçertosu" seslendirilecek.

ÇDSO, konserin ikinci bölümünde Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler"i müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Aralık, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'Fındıkkıran Balesinden Seçmeler' konseri verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Fındıkkıran Balesinden Seçmeler" konseri verecek - Son Dakika
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