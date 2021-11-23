Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verecek - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 1998'de vefat eden Hacı Sabancı'yı anmak amacıyla konser verecek.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cem-i Can Deliorman'ın yönetiminde, 26 Kasım Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda düzenlenecek.
Gitarist Cem Çeliksırt'ın solist olarak yer alacağı konserde, Guiliani'nin 1 numaralı gitar konçertosu sunulacak.
Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Fransız besteci Mehul'un 1 numaralı senfonisini seslendirecek.
Kaynak: AA
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