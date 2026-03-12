Çukurova Öğrencilerinin Braille Dergisi - Son Dakika
Çukurova Öğrencilerinin Braille Dergisi

Çukurova Öğrencilerinin Braille Dergisi
12.03.2026 11:20
Çukurova Üniversitesi öğrencileri, 270 görme engelli çocuğa yönelik Braille dergi hazırladı.

Bilim, sanat, kültür ve tarih konularını Braille alfabesiyle hikayeleştiren Çukurova Üniversitesi öğrencileri, sesli betimlemeler içeren QR kodların da bulunduğu dergilerini 270 görme engelli çocuğa ulaştırdı.

Üniversitenin farklı bölümlerinde eğitim gören 30 öğrenci, sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmek için geçen yıl Baliz Parmak Kulübünü kurdu.

Görme engelli çocukların bilgiye erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan üniversiteliler, dergi çıkarmaya karar verdi.

Kabartılmış noktalardan oluşan dokunmaya dayalı yazı sistemi Braille alfabesini öğrenen gençler, çeşitli bilim, sanat, kültür ve tarih konularını çocuklara uygun şekilde hikayeleştirdi.

Masallara da yer verdikleri çalışmalarını kabartma yazı tabletine aktaran kulüp üyeleri, görme engellilerin içerikleri dinleyebilmesi için sesli betimlemeler yapıp QR kodlarını dergiye ekledi.

Öğrencilerin yaklaşık 3 aylık emeğiyle hazırlanan "Baliz Macera" adlı çocuk dergisi, aralarında Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin de olduğu 270 görme engelli çocuğa ulaştırıldı.

"Zihinlerinde canlandırmalarını sağladık"

Kulüp Başkanı Ömer Öksüzaşıkı, AA muhabirine, toplumsal eşitlik ve görme engellilere fayda sağlama amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların dergiyi sevmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Öksüzaşıkı, şöyle konuştu:

"Dergide bilim, sanat, kültür ve tarih konuları var. Örneğin, çocuklara rüzgarın nasıl oluştuğunu eğlenceli dille anlatıp, görme engelliler için betimleme yaparak akıllarında canlandırmalarını sağladık. Aynı zamanda onların anlayabileceği seviyede eğlenceli oyunlar da var. Geri dönüşler oldukça olumluydu. Özellikle de seslendirme yaptığımız betimlemelerden olumlu dönüşler aldık çünkü bizlerin görüp onların göremediklerini zihinlerinde canlandırmalarını sağladık. Bu da bizi çok mutlu etti."

Öksüzaşıkı, daha fazla görme engelliye ulaşmak için dergiyi çıkarmayı sürdüreceklerini anlattı.

"Dergiyi çocuklara verirken yüzlerindeki mutluluğu gördüm"

Kulüp üyelerinden İşletme Bölümü öğrencisi Sıla Bayram da "Projeye katılma amacım, özellikle görme engelli çocukların bu dergiye erişmesini sağlamaktı. Ufacık bir şey yapmak bile onlar için çok büyük anlam ifade edebiliyor. Dergiyi çocuklara verirken yüzlerindeki mutluluğu gördüm, bu da beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Hemşirelik Bölümü öğrencisi Kevser Yayuspayı ise projede severek görev aldığını vurgulayarak, "Görme engelli çocukların hayatına bir nebze de olsa dokunmak beni çok mutlu etti. Dergiyi verdiğim çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek beni çok gururlandırdı." dedi.

Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Cemal Dağhan da üniversitelileri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Kabartma yazı ve seslendirme olan kitapları çok önemsiyoruz. Öğrencilerimiz de bundan dolayı çok mutlu oluyor. Üniversite öğrencileri bu dergileri getirdiklerinde önce biz inceledik, gerçekten de güzel bir dergiydi. Sonra çocuklarla buluşmalarını sağladık. Çocuklar bu dergiyi gördüklerinde çok mutlu oldu."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çukurova Öğrencilerinin Braille Dergisi - Son Dakika

