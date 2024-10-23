Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Cumhuriyet Bayramı" konseri verilecek.

Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 28 Ekim Pazartesi 20.00'de gerçekleştirilecek konserde marşlar seslendirilecek.

Konsere katılım ücretsiz olacak.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine Cumhuriyet Bayramı'nı en coşkulu şekilde eserler seslendirerek kutlayacaklarını belirterek, tüm vatandaşları konsere davet etti.