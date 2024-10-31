Cumhuriyet Bayramı'nda 1934 Model Araç Trabzon'da Sergilendi

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1934 model aracın yanında fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Trabzon'a getirilen 1934 model araç ilgi odağı oldu

TRABZON - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de sergilenen 1934 model arabasının benzeri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Trabzon'a getirilerek sergilenirken, araç yoğun ilgi gördü. Trabzonlular, Samsun'dan getirilerek Valilik binası önünde sergilenen aracın yanında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzon'un Ortahisar Mahalle Muhtarı Süleyman Kara, aracın geçen yıl da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Trabzon'da vatandaşın ziyaretine sunulduğunu belirterek "Bu araba törenlerde önemli günlerde milli bayramlarda kullanılıyor. Burada vatandaşın ziyaretine açıldı. Araba Samsun'da duruyor. Geçen sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında da Trabzon'a gelmişti. Bu sene de Ortahisar Belediyesinin katkılarıyla Trabzon'a getirdik. Halkımızın yoğun bir ilgisi var. Cumhuriyet Bayramı törenlerinde meydan bölgesinde de vatandaşın ziyaretine açılmıştı çok güzel ilgi gördü. Okullarımız da ziyaret ediyor. Araç 1934 model. Araç Samsun'da yapıldı orijinaliyle bire bir aynı. Vatandaş çok yoğun ilgi gösteriyor" dedi.