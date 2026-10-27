Cumhuriyet\'in 103. yılı için 12 ilde düzenlenen karma sergi İzmir\'de açıldı

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 12 ilde eş zamanlı düzenlenen "100+3 Şehirler Arası Karma Sergi"nin İzmir etabı, Ege Üniversitesi (EÜ) Ege Meslek Yüksekokulu Sanat Galerisi'nde açıldı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından organize edilen serginin İzmir ayağında 17 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü sanat aracılığıyla anma fırsatı sunan serginin farklı sanatçıların eserlerini ortak bir platformda buluşturduğu ifade edildi.

Sergi, 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.