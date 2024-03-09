Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı'ndan 'Kadınlar Günü' gösterisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı'ndan 'Kadınlar Günü' gösterisi

Samsun'da farklı meslek gruplarından kadınların oluşturduğu Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gösteri yaptı. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve tamamen kadınların oluşturduğu Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, Cumhuriyet Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bando gösterisi yaptı. Gönüllük esası ile kurulan ve farklı meslek gruplarından 44 kişinin bulunduğu kadın bando takımı kendileri besteledikleri marşları çaldı. Vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bando takımının kurucularından biri olan Mine Yavuzer, 'Bandomuz 2019 yılında kuruldu. Türkiye'de bir ilktir. Böyle bir bando takımın kurmakla öncülük ettik. Bayramlarımızı kutlamak, birçok farkındalıkta yer almak için yola çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz. Şehir içi, şehir dışı Türkiye'nin bir çok yerinde olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. Bugünkü etkinliğimizin adı 'Benim Adım Kadın.' Bizler birleştirici olmak için buradayız. 44 gönüllü kadınla bu yola çıktık. Kendi marşlarımızı kendimiz yapıyoruz. Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı tamamen kendine özgü bir bando takımıdır' dedi. Kadın bando takımının kurucusu ve şefi Ayşegül Tekay ise 'Bizler liderlik yapmak, farkındalık oluşturmak için buradayız. Kadınların birleştirici olduğunu düşünüyoruz. Burada göstermek istedik. Çok mutluyuz' diye konuştu.

09.03.2024 23:31  Güncelleme: 23:37
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Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı'ndan 'Kadınlar Günü' gösterisi

SAMSUN - Samsun'da farklı meslek gruplarından kadınların oluşturduğu Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel gösteri yaptı.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve tamamen kadınların oluşturduğu Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, Cumhuriyet Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bando gösterisi yaptı. Gönüllük esası ile kurulan ve farklı meslek gruplarından 44 kişinin bulunduğu kadın bando takımı kendileri besteledikleri marşları çaldı. Vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Bando takımının kurucularından biri olan Mine Yavuzer, "Bandomuz 2019 yılında kuruldu. Türkiye'de bir ilktir. Böyle bir bando takımın kurmakla öncülük ettik. Bayramlarımızı kutlamak, birçok farkındalıkta yer almak için yola çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz. Şehir içi, şehir dışı Türkiye'nin bir çok yerinde olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. Bugünkü etkinliğimizin adı 'Benim Adım Kadın.' Bizler birleştirici olmak için buradayız. 44 gönüllü kadınla bu yola çıktık. Kendi marşlarımızı kendimiz yapıyoruz. Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı tamamen kendine özgü bir bando takımıdır" dedi.

Kadın bando takımının kurucusu ve şefi Ayşegül Tekay ise "Bizler liderlik yapmak, farkındalık oluşturmak için buradayız. Kadınların birleştirici olduğunu düşünüyoruz. Burada göstermek istedik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı'ndan 'Kadınlar Günü' gösterisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı'ndan 'Kadınlar Günü' gösterisi - Son Dakika
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