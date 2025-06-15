Bolu'nun Göynük ilçesinde dünyaevine giren Recep Vural'a arkadaşları tarafından düğün öncesi gözleme yaptırıldı.
Gerişler köyünde düzenlenen düğün merasiminden önce damada "eziyet" geleneği kapsamında arkadaşları tarafından sürpriz etkinlik düzenlendi.
Düğün alanına getirilen malzemelerle yoğurduğu hamuru oklavayla açan Vural, yaptığı gözlemeleri pişirerek davetlilere ikram etti.
Eğlenceli anlara sahne olan geleneğin sürdürülmesi, düğüne katılanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Damadın Gözleme Geleneği - Son Dakika
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