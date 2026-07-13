Darende'de 14. Geleneksel Pilav Şenliği binlerce kişiyi buluşturdu - Son Dakika
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Darende'de 14. Geleneksel Pilav Şenliği binlerce kişiyi buluşturdu

Darende\'de 14. Geleneksel Pilav Şenliği binlerce kişiyi buluşturdu
13.07.2026 11:40  Güncelleme: 11:42
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Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 14. Geleneksel Yıkılhan Pilav Şenliği, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Yöresel lezzetler, konserler ve uçurtma etkinlikleriyle dolu şenlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde Malatya İli Darende İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MİDİDER) tarafından düzenlenen 14. Geleneksel Yıkılhan Pilav Şenliği, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Darende ilçesine bağlı Yıkılhan mevkiinde düzenlenen şenlikte, il dışından ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar aynı sofrada buluştu. Program, katılımcılara yöresel lezzetlerden dangoş ikram edilmesiyle başladı. Gönüllüler tarafından 15 kazanda hazırlanan yaklaşık 3 bin 500 kişilik etli bulgur pilavı davetlilere ikram edildi. Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, gölgelik alanlarda bir araya gelen vatandaşlar birlikte yemek yedi.

Şenlik kapsamında çocuklar için uçurtma etkinliği düzenlenirken, ücretsiz uçurtma dağıtımı yapıldı. Pamuk şeker ve mısır stantlarının da yer aldığı etkinlikte davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi. Mehmet Balaman, Grup Kervan, Sevil Katran ve Cengiz Aslan'ın sahne aldığı konserler gece saatlerine kadar sürdü.

Şenliğe Malatya Vali Yardımcısı Osman Kurt, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan MİDİDER Başkanı Kenan Alçık, şenliğin sadece bir buluşma olmadığını belirterek, birlik ve beraberliği güçlendiren, kültürel değerleri gelecek nesillere aktaran önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Alçık, dayanışmanın artarak devam edeceğini ifade etti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise geleneksel buluşmaların hemşehrilik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, kültürel değerleri yaşatan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de Yıkılhan Pilav Şenliği'nin yıllar içerisinde önemli bir buluşma noktasına dönüştüğünü belirterek, bu tür organizasyonların kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirdiğini ifade etti. Şenliğe katılan vatandaşlar ise etkinliğin her yıl daha geniş katılımla düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, organizasyonun bölgenin kültürel mirasının yaşatılmasına önemli katkı sunduğunu söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Darende'de 14. Geleneksel Pilav Şenliği binlerce kişiyi buluşturdu - Son Dakika

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