Darende'de Hanımlar Çarşısı Açıldı - Son Dakika
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Darende'de Hanımlar Çarşısı Açıldı

Darende\'de Hanımlar Çarşısı Açıldı
23.06.2026 09:29
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Yusuf Paşa Bedesteni, kadın girişimciler için Hanımlar Çarşısı olarak hizmet vermeye başladı.

Malatya'nın Darende ilçesindeki yaklaşık 3 asırlık Yusuf Paşa Bedesteni, "Hanımlar Çarşısı" olarak hizmet verecek.

Kadın girişimcilerin faaliyetlerini yapması için düzenlenen bedesten, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Hulusi Efendi Vakfı tarafından 2008 yılında restore edilerek yeniden kullanıma açılan yaklaşık 300 yıllık tarihi Yusuf Paşa Bedesteni, Darende'nin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Yeni düzenlemeyle Hanımlar Çarşısı'na dönüştürülen bedestende, 30 işletme faaliyet gösterecek.

Sabah 08.00 ila akşam 18.00 saatleri arasında hizmet verecek çarşıda, yöresel ürünler, ev yemekleri, giyim ürünleri, hediyelik eşya, takı tasarım ürünleri, tatlıcı, çiçekçi, terzi ve organik ürün mağazaları yer alacak.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, törende yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

Bozkurt, şöyle konuştu:

"Ahilik kültürünün yaşatıldığı, helal kazancın değer bulduğu ve dayanışmanın güçlendiği bir çarşıyı yeniden ilçemize kazandırıyoruz. Buradan üretimin ve emeğin sesi yükselecek. Kadın girişimcilerimizin burada yer alması projeye ayrı bir anlam katıyor. Açılan her dükkanı bir umut ve emek göstergesi olarak görüyoruz."

Konuşmanın ardından, kadın girişimcilere iş yerlerinin temsili anahtarı takdim edildi.

Programa, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Darende'de Hanımlar Çarşısı Açıldı - Son Dakika

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