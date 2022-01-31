Üye Girişi
Davraz Kayak Merkezi'ne bu sezon 500 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika

Davraz Kayak Merkezi'ne bu sezon 500 bin ziyaretçi bekleniyor

31.01.2022 11:08
Davraz Kayak Merkezi'ne bu sezon 500 bin ziyaretçi bekleniyor

Yapılan yatırımlarla kış ve doğa turizminin Batı Akdeniz'deki merkezi haline gelen Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Yapılan yatırımlarla kış ve doğa turizminin Batı Akdeniz'deki merkezi haline gelen Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Coğrafi yapısıyla her seviyedeki kayakseverlerin beğenisini kazanan merkez, ağırlıklı olarak Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ülkelerinden turistlere hizmet veriyor.

Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin de tercih ettiği turizm merkezi, son yıllarda yapılan yatırımlarla daha kullanışlı hale getirildi.

Eğirdir Gölü manzarası, kar ve telesiyej kalitesiyle ön plana çıkan Davraz'da yarıyıl tatiliyle hareketlilik de arttı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu merkezde otellerin doluluk oranı ise yüzde 70'e çıktı.

En yakın havalimanı 45 dakika mesafede

Kar kalınlığının kış aylarında ortalama 50 ile 250 santimetre arasında değiştiği Davraz Kayak Merkezi, ocak-şubat aylarında rağbet görüyor.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na 45, Antalya Havalimanı'na 1 saat 15, kent merkezine 30 dakikalık mesafede bulunan merkez, ziyaretçilerine kış boyu yolu kapanmadan asfalt zeminde ulaşım imkanı sağlıyor.

Biri 5 yıldızlı 3 otel, bir günübirlik tesis, farklı zorluk derecelerinde 13 pist, yaklaşık 25 kilometre uzunlukta 4 telesiyej hattı bulunan merkezde acil durumlar için Jandarma Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri hazır bekliyor.

Merkez, yapılan olimpik spor salonu ve günübirlik tesisinin yanı sıra faaliyete geçirilen piknik alanlarıyla da doğaseverlerin uğrak mekanları arasında bulunuyor.

Kentin simgesi hale gelen gül ve lavanta bahçeleri de oluşturulan merkezin, yaz sezonunda da ilgi çekmesi hedefleniyor.

"Bu sezon 500 bin misafir ağırlayacağımızı öngörüyoruz"

Davraz Kayak Merkezi'ni işleten şirketin yönetim kurulu üyesi Abdullah Çelik, AA muhabirine, merkezin yarıyıl tatilinde ağırlıklı olarak çevre illerden ziyaretçi aldığını söyledi.

Kayakseverlerin ve günübirlik ziyaretçilerin güvenliği için her türlü tedbirin alındığını belirten Çelik, "Altyapımıza güvenen ziyaretçilerimiz, gayet memnun bir şekilde merkezimizde kayaklarını yapıyor. Son iki yıldır tüm dünyada Kovid-19 salgını etkili oluyor. Salgına rağmen bu sezon 500 bin misafir ağırlayacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Tesisin müdürü Murat Tarlak da bu sezon telesiyej fiyatında artış yapmadıklarını ifade etti.

Davraz'ın eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Tarlak, "Davraz'a kar çok yakışıyor. Kayak merkezimizin turizm merkezlerine yakın olması büyük bir avantaj. Antalya, sadece 120 kilometre uzaklıkta. Yabancı ziyaretçi olarak genellikle Rusya ve İran'dan gelen turistler ağırlıkta. Son iki yıldır çok ciddi bir turist akınımız var. Global anlamda ismimiz ve markamız duyulmaya başlandı." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Davraz kayak merkezi, Antalya, Isparta, Kayak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Davraz Kayak Merkezi'ne bu sezon 500 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem         
12:51
Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum         
12:43
Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar         
12:36
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Güldür Güldür'de eğlenceli anlar! Fahrettin Koca taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu Güldür Güldür'de eğlenceli anlar! Fahrettin Koca taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu         
10:58
Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!         
10:03
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi         
09:35
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
12:48 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılıyor
12:39 Eyyübiyeli sporcular madalyalarla döndü
12:43 Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum
12:36 Soylu'dan şehit yakınına küfür eden Türkkan'la poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Çok yakışmışlar
12:34 Son dakika: Türkiye'nin turizm geliri 2021'de iki katına çıktı!
12:33 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:15 Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:59:37. #1.12#
SON DAKİKA: Davraz Kayak Merkezi'ne bu sezon 500 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement