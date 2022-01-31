Davraz Kayak Merkezi'ne bu sezon 500 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika

Yapılan yatırımlarla kış ve doğa turizminin Batı Akdeniz'deki merkezi haline gelen Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Coğrafi yapısıyla her seviyedeki kayakseverlerin beğenisini kazanan merkez, ağırlıklı olarak Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ülkelerinden turistlere hizmet veriyor.

Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin de tercih ettiği turizm merkezi, son yıllarda yapılan yatırımlarla daha kullanışlı hale getirildi.

Eğirdir Gölü manzarası, kar ve telesiyej kalitesiyle ön plana çıkan Davraz'da yarıyıl tatiliyle hareketlilik de arttı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu merkezde otellerin doluluk oranı ise yüzde 70'e çıktı.

En yakın havalimanı 45 dakika mesafede

Kar kalınlığının kış aylarında ortalama 50 ile 250 santimetre arasında değiştiği Davraz Kayak Merkezi, ocak-şubat aylarında rağbet görüyor.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na 45, Antalya Havalimanı'na 1 saat 15, kent merkezine 30 dakikalık mesafede bulunan merkez, ziyaretçilerine kış boyu yolu kapanmadan asfalt zeminde ulaşım imkanı sağlıyor.

Biri 5 yıldızlı 3 otel, bir günübirlik tesis, farklı zorluk derecelerinde 13 pist, yaklaşık 25 kilometre uzunlukta 4 telesiyej hattı bulunan merkezde acil durumlar için Jandarma Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri hazır bekliyor.

Merkez, yapılan olimpik spor salonu ve günübirlik tesisinin yanı sıra faaliyete geçirilen piknik alanlarıyla da doğaseverlerin uğrak mekanları arasında bulunuyor.

Kentin simgesi hale gelen gül ve lavanta bahçeleri de oluşturulan merkezin, yaz sezonunda da ilgi çekmesi hedefleniyor.

"Bu sezon 500 bin misafir ağırlayacağımızı öngörüyoruz"

Davraz Kayak Merkezi'ni işleten şirketin yönetim kurulu üyesi Abdullah Çelik, AA muhabirine, merkezin yarıyıl tatilinde ağırlıklı olarak çevre illerden ziyaretçi aldığını söyledi.

Kayakseverlerin ve günübirlik ziyaretçilerin güvenliği için her türlü tedbirin alındığını belirten Çelik, "Altyapımıza güvenen ziyaretçilerimiz, gayet memnun bir şekilde merkezimizde kayaklarını yapıyor. Son iki yıldır tüm dünyada Kovid-19 salgını etkili oluyor. Salgına rağmen bu sezon 500 bin misafir ağırlayacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Tesisin müdürü Murat Tarlak da bu sezon telesiyej fiyatında artış yapmadıklarını ifade etti.

Davraz'ın eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Tarlak, "Davraz'a kar çok yakışıyor. Kayak merkezimizin turizm merkezlerine yakın olması büyük bir avantaj. Antalya, sadece 120 kilometre uzaklıkta. Yabancı ziyaretçi olarak genellikle Rusya ve İran'dan gelen turistler ağırlıkta. Son iki yıldır çok ciddi bir turist akınımız var. Global anlamda ismimiz ve markamız duyulmaya başlandı." diye konuştu.