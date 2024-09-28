Dededen Toruna İtfaiyecilik

Kültür Sanat

Trabzon'da dedesinin izinden giderek itfaiye eri olan Sinan Gebiç, 13 yıldır her türlü afette görev alıyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arsin Grup Amirliğinde görevli 32 yaşındaki Gebiç, itfaiye eri olan dedesi 94 yaşındaki Ahmet Gebiç'in anılarından etkilenerek, itfaiyeciliğe merak sardı.

Dede Gebiç'in 42 yıl önce emekli olmasına rağmen itfaiyecilikle ilgili anılarını dinleyerek büyüyen Gebiç, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı kazanarak 2011'de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına itfaiye eri olarak atandı.

Sinan Gebiç, AA muhabirine, 1955-1982 yılları arasında Trabzon Belediyesinde itfaiye eri olarak çalışan dedesinin yolundan giderek, kendisinin de aynı meslekte ilerlediğini söyledi.

Dedesinin itfaiye arabasıyla mahalleye geldiği günlere ait anıları ailesinden dinlediğini, bunun da küçük yaşlarda bilinç altına yerleştiğini dile getiren Gebiç, itfaiyede personel alımı olduğunu öğrenince başvurduğunu anlattı.

Gebiç, mesleğinin fedakarlıklarla yürütülecek bir iş olduğunu belirterek, "Kesinlikle gönül verilerek yapılması gereken bir iş. Çünkü çalışma hayatımda birçok kez hayati tehlike atlattım. Bunun sayısını ben bile hatırlamıyorum. Ama inandığım bir şey var gerçekten bir canlıya, insana yardım etmeyi kafana koymuşsan Allah sana bir şekilde yardım ediyor. Bir şekilde oradan sağ çıkıyorsun, oradaki vatandaşı kurtarabiliyorsun. Bunlar bizim hayattaki mutluluk kaynağımız oluyor." dedi.

Dedesinin ilk başta itfaiyeci olmasını istemediğini vurgulayan Gebiç, "İşe başladığımda beni sürekli yanına alırdı, nasihat ederdi. 'Aman bu noktaya dikkat et, bunlar çok önemli, buradan kendini atma, buradan çıkman gerekiyor' diye sürekli bunları anlatırdı. İtfaiyecilik bize dede mesleği olarak kaldı." diye konuştu.

Dede mesleğini devam ettirmenin farklı bir duygu olduğunu aktaran Gebiç, "Böyle bir kutsal görevi yapmak çok farklı bir duygu. Dedem 1950'li yıllarda belediyeye, millete hizmet etmiş şimdi görevini devraldım, onun izinde ilerlemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

İtfaiyecilerden emekli meslektaşları Gebiç'e ziyaret

Gebiç, İtfaiyeciler Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Doğu Grubu Bölge Amiri Çağrı Karahasanoğlu ve Batı Grubu Bölge Amiri Alaattin Sandıkçı ile dedesini ziyaret ettiklerini, bunun da dedesini çok sevindirdiğini belirterek, "Dedem bizi itfaiyeci kıyafetleriyle görünce duygulandı, o günleri hatırladıkça duygusal anlar yaşadı. Yine bizim mesleğin kutsallığını, yıllar geçse de bu işin unutulmayacağını gösteriyor." dedi.

Gebiç, yaklaşık 10 yıl önce dedesinin itfaiye binasına gelip uzaktan izlediğini de anlatarak, "Arkadaşım, yaşlı bir adamın itfaiyenin karşısından binaya baktığını söyledi. Ben de merak ettim, baktım dedem, hakikaten o yılların özlemiyle, hala iç geçirerek itfaiyeye bakıyordu." diye konuştu.

Dedesinin meslek hayatında yaşadıklarını anlattığını belirten Gebiç, "Bu işe başlamadan önce itfaiyeciliğin ne demek olduğunu anlamıyorduk ama bu işe başlayıp insanların hayatına dokunduktan sonra bunun ne kadar önemli olduğunu, hayattaki yaşama felsefesinin insanları, hayvanları kurtarmak olduğunu fark ediyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

5 çocuk, 14 torun sahibi Ahmet Gebiç de 27 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu söyledi.

Geçmişte itfaiyeciliğin zor olduğunu anlatan Gebiç, Uzun Sokak'taki iş yeri, Tabakhane, Maçka'daki hükümet binası ve Boztepe'deki yangınları unutamadığını belirtti.

Ahmet Gebiç, meslektaşlarının yıllar sonra kendisini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.