Dededen Toruna İtfaiyecilik - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Dededen Toruna İtfaiyecilik

Dededen Toruna İtfaiyecilik

Sinan Gebiç, dedesi gibi itfaiye eri olup afetlerde 13 yıldır görev alıyor. Mesleğinin kutsallığına vurgu yapıyor.

28.09.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da dedesinin izinden giderek itfaiye eri olan Sinan Gebiç, 13 yıldır her türlü afette görev alıyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arsin Grup Amirliğinde görevli 32 yaşındaki Gebiç, itfaiye eri olan dedesi 94 yaşındaki Ahmet Gebiç'in anılarından etkilenerek, itfaiyeciliğe merak sardı.

Dede Gebiç'in 42 yıl önce emekli olmasına rağmen itfaiyecilikle ilgili anılarını dinleyerek büyüyen Gebiç, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı kazanarak 2011'de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına itfaiye eri olarak atandı.

Sinan Gebiç, AA muhabirine, 1955-1982 yılları arasında Trabzon Belediyesinde itfaiye eri olarak çalışan dedesinin yolundan giderek, kendisinin de aynı meslekte ilerlediğini söyledi.

Dedesinin itfaiye arabasıyla mahalleye geldiği günlere ait anıları ailesinden dinlediğini, bunun da küçük yaşlarda bilinç altına yerleştiğini dile getiren Gebiç, itfaiyede personel alımı olduğunu öğrenince başvurduğunu anlattı.

Gebiç, mesleğinin fedakarlıklarla yürütülecek bir iş olduğunu belirterek, "Kesinlikle gönül verilerek yapılması gereken bir iş. Çünkü çalışma hayatımda birçok kez hayati tehlike atlattım. Bunun sayısını ben bile hatırlamıyorum. Ama inandığım bir şey var gerçekten bir canlıya, insana yardım etmeyi kafana koymuşsan Allah sana bir şekilde yardım ediyor. Bir şekilde oradan sağ çıkıyorsun, oradaki vatandaşı kurtarabiliyorsun. Bunlar bizim hayattaki mutluluk kaynağımız oluyor." dedi.

Dedesinin ilk başta itfaiyeci olmasını istemediğini vurgulayan Gebiç, "İşe başladığımda beni sürekli yanına alırdı, nasihat ederdi. 'Aman bu noktaya dikkat et, bunlar çok önemli, buradan kendini atma, buradan çıkman gerekiyor' diye sürekli bunları anlatırdı. İtfaiyecilik bize dede mesleği olarak kaldı." diye konuştu.

Dede mesleğini devam ettirmenin farklı bir duygu olduğunu aktaran Gebiç, "Böyle bir kutsal görevi yapmak çok farklı bir duygu. Dedem 1950'li yıllarda belediyeye, millete hizmet etmiş şimdi görevini devraldım, onun izinde ilerlemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

İtfaiyecilerden emekli meslektaşları Gebiç'e ziyaret

Gebiç, İtfaiyeciler Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Doğu Grubu Bölge Amiri Çağrı Karahasanoğlu ve Batı Grubu Bölge Amiri Alaattin Sandıkçı ile dedesini ziyaret ettiklerini, bunun da dedesini çok sevindirdiğini belirterek, "Dedem bizi itfaiyeci kıyafetleriyle görünce duygulandı, o günleri hatırladıkça duygusal anlar yaşadı. Yine bizim mesleğin kutsallığını, yıllar geçse de bu işin unutulmayacağını gösteriyor." dedi.

Gebiç, yaklaşık 10 yıl önce dedesinin itfaiye binasına gelip uzaktan izlediğini de anlatarak, "Arkadaşım, yaşlı bir adamın itfaiyenin karşısından binaya baktığını söyledi. Ben de merak ettim, baktım dedem, hakikaten o yılların özlemiyle, hala iç geçirerek itfaiyeye bakıyordu." diye konuştu.

Dedesinin meslek hayatında yaşadıklarını anlattığını belirten Gebiç, "Bu işe başlamadan önce itfaiyeciliğin ne demek olduğunu anlamıyorduk ama bu işe başlayıp insanların hayatına dokunduktan sonra bunun ne kadar önemli olduğunu, hayattaki yaşama felsefesinin insanları, hayvanları kurtarmak olduğunu fark ediyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

5 çocuk, 14 torun sahibi Ahmet Gebiç de 27 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu söyledi.

Geçmişte itfaiyeciliğin zor olduğunu anlatan Gebiç, Uzun Sokak'taki iş yeri, Tabakhane, Maçka'daki hükümet binası ve Boztepe'deki yangınları unutamadığını belirtti.

Ahmet Gebiç, meslektaşlarının yıllar sonra kendisini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, İtfaiye, trabzon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dededen Toruna İtfaiyecilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Cem Garipoğlu’nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:01:59. #1.13#
SON DAKİKA: Dededen Toruna İtfaiyecilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement