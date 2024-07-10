Dededen toruna üç kuşak dondurmacı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dededen toruna üç kuşak dondurmacı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Cemal Dizmen, dededen miras kalan aile mesleği dondurmacılığı yarım asırdan fazla bir süredir sürdürüyor. Dondurmacılığa Ulus Dağı'ndan getirilen karlarla dedesi tarafından yüz yılı aşkın bir süre önce başladığını belirten Dizmen, butik dondurma dükkanının yanı sıra özel olarak tasarladığı dondurma arabasıyla da mahalle hayırlarını, düğünleri dolaşarak dondurmalarını dağıtıyor. Dizmen, aile mesleğini oğluna ve torunlarına da devretmeyi düşünüyor.

10.07.2024 10:18
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Dededen toruna üç kuşak dondurmacı

Dedesi dondurma için Ulus dağından kar getirirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Cemal Dizmen yarım aşırı aşkın süredir dededen miras kalan aile mesleği dondurmacılığı sürdürüyor. Dondurmacılığa Ulus Dağı'ndan getirilen karlarla dedesi tarafından yüz yılı aşkın bir süre önce başladığını açıkladı.

Butik dondurma dükkanının yanı sıra özel olarak tasarladığı 73 model dondurma arabası ile mahalle hayırlarını, düğünleri dolaşarak yaptığı dondurmaları dağıtıyor. Dondurmacı Dizmen Sındırgı'nın 3. kuşak dondurmacısı. Tam 60 senedir aile mesleğini sürdürüyor.

Dondurmacılığın Ulus Dağı'ndan getirilen karlarla dedesi tarafından yüz yılı aşkın bir süre öncesinde başladığını belirten Dizmen " Ulus Dağı'ndan eşeklerle kar getirilip, çevirme, dövme dondurma yapılıyor. Tabi ben o zamanları çok hatırlamıyorum. Bu böyle dededen babaya, babadan da bize miras kaldı. Ben anamdan doğduğumdan beri bu işin içindeyim. Yani makinalarla başladık, ben karla yapılanı hayal meyal hatırlıyorum. Fıçıların, bakır kapların içerisinde olan bir dondurma. 40'lı yıllarda. O yıldan bu yana kadar dedemin, babamın mesleğini yürütüyoruz. Ben de bu mirası oğluma ve torunlarıma bırakmayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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