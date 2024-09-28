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Kültür Sanat

Definecilerin Hedefi Tarihi Kiliseler

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Trabzon'da defineciler, tarihi kiliseleri gündüz ziyaret edip geceleri kazılar yapıyor.

28.09.2024 11:06
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Gündüzleri ziyaret, geceleri kazı

Bu mahalledeki kiliseler definecilerin hedefinde

Kiliseden camiye çevrilmiş ibadethanede bile kazı yapmışlar

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Dirlik Mahallesi ve çevresinde bulunan birçok tarihi kiliseler zaman zaman definecilerin hedefi haline geliyor.

Defineciler, bölgedeki Üstündal Kilisesi'nin yanı sıra mübadele döneminde (Cida Kilisesi) camiye çevrilen Dirlik Mahallesi Camii ile camiye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan harabe kilisede kazı yaparak define aradıkları belirtildi.

Zaman içinde çalı, ot ve ağaçlarla kaplanan Üstündal Kilisesinin 19. yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı tahmin edilirken, kilisenin bugünkü hali adeta harabeyi andırıyor. Kilise zaman zaman definecilerin hışmına uğrarken Dirlik Mahallesi Cami İmamı Aydın Kızıltaş, definecilerin caminin etrafında dahi kazı yaptıklarını kaydetti.

Definecilerin gündüzleri bölgeyi ziyaret ettiğini, geceleri ise kazı yaptığını kaydeden Kızıltaş, "Yan tarafımızda bir tane var onu defineciler perişan etmişler. Karakanzi'de de bir tane var onu da defineciler perişan etmişler. Defineciler burada hiç durmuyor. Gündüzleri burayı ziyaret ediyorlar akşamları geç saatlerde gelerek arkadaki taşları oymuşlar. 2019 yılında geceleyin saat 03 sıralarında geldiler taşları oydular. Gece seslerini duydum kalkıp baktığımda kaçtılar. Durmuyorlar gündüz gelip ziyaret ediyorlar, geceleyin taşları oyuyorlar. Şu ana kadar bir şey bulan olmadı ama bulmaya çalışıyorlar" dedi.

Evimin altını bile kazımışlar

Çevre sakinlerinden Remzi Çakır da definecilerin evinin altını bile kazıdıklarını kaydederek "Harabe şeklinde olan kilise eskiden ruhban okulu imiş. Ruhban okulunun papazı da karşıdaki evin sahibi imiş. Buradan Rumlar gidince yeri de tapulu olarak başka kişilere kaldı. Dolayısıyla bakımı olmadı harabe şeklinde. Bakım olursa turizme kazandırılabilir. Defineciler köye geliyorlar burayı da kazımışlar. Evimizin altını bile kazmışlar. Buralarda bayağı defineci var" diye konuştu.

Definecilerin Hedefi Tarihi Kiliseler
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Definecilerin Hedefi Tarihi Kiliseler - Son Dakika

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