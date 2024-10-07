Değirmendere Kanyonu\'na Doğa Yürüyüşü

Kültür Sanat

Türkiye'de şehrin içindeki tek kanyon olma özelliğine sahip Değirmendere Kanyonu'nun tanıtılması ve turizme kazandırılması amacıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

Menteşe ve Muğla Büyükşehir belediyeleri tarafından düzenlenen Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı.

Saburhane Meydanı'nda bir araya gelen doğaseverler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile kanyonun bulunduğu şelale alanına kadar yürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, şenliğin ve yürüyüşün keyifli geçtiğini söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Köksal da Muğla'nın bilinmeyen yönlerini, kültür değerlerini ve doğal güzelliklerini biraz daha görünür hale getirmek istediklerini ifade etti.

Menteşe'nin, içinden kanyon geçen bir ilçe olduğunu belirten Köksal, "Birçok kişi maalesef bu kanyonun farkında değil. O yüzden buraya bir yürüyüş düzenledik. Çok keyifli bir yürüyüş oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşti." dedi.