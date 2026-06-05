Demirci'de Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'a vefa gecesi - Son Dakika
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Demirci'de Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'a vefa gecesi

Demirci\'de Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş\'a vefa gecesi
05.06.2026 09:49  Güncelleme: 09:51
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Neşet Ertaş anısına düzenlenen konserde öğrenciler, ustanın 15 eserini seslendirdi. Programa protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle " Neşet Ertaş'a saygı konseri" düzenlendi. Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı, ilçe halkından yoğun ilgi gördü.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Duygusal anlar yaşandı

Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan dev koro, Müzik Öğretmeni Şef Başak Bozoğlan yönetiminde sahne aldı. "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın hafızalara kazınan 15 seçkin eserini başarıyla seslendiren öğrenciler, salondakilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konseri dinleyen vatandaşlar zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Program sonunda Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, başarılı performanslarından dolayı koro adına şef Başak Bozoğlan'a çiçek ve hediye takdim etti.

"Bu toprakların has evladı"

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Neşet Ertaş'ın Türkiye için büyük bir değer olduğunu belirterek, "Neşet Ertaş bu toprakların has ve has evladı. Ülkemizin önemli bir değeri olan Neşet Ertaş'ı rahmetle anıyor, programı icra eden öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kara'dan "Kurtuluş Şenliği" müjdesi

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise büyük ustanın eserleriyle dolu muhteşem bir gece geçirdiklerini ifade ederek, ilçede yapılacak yeni etkinliklerin müjdesini verdi. Başkan Kara, "Bozkırın Tezenesi, Büyük Usta Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel eserleri ile unutulmaz bir program yaşadık. Geçtiğimiz yıl ilçemizde unutulmaz bir kurtuluş şenlikleri yaşadık. Bu yıl ikincisini ağustos ayında daha iyisini ve daha güzelini yapacağız" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Demirci'de Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'a vefa gecesi - Son Dakika

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