İlçe protokolünden konserde canlı performans sürprizi

Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen Türk Halk Müziği Korosu konserinde Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da sahneye çıkarak eşlik etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kültürel etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Demirci Belediyesi destekleriyle hazırlanan ve ilçede görev yapan doktor, mühendis, sağlık çalışanı, esnaf, öğrenci ile ev hanımlarının bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, muhteşem bir konserle sahne aldı. Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen dev organizasyona ilgi yoğun oldu.

Salonu tıklım tıklım dolduran Demirci halkı, Anadolu'nun dört bir yanından derlenen türkülerle duygu dolu ve coşkulu anlar yaşadı. Konseri Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, eşi Tuğba Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş protokolden takip etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aşkın Çelik'in şefliğinde aylardır hazırlıklarını sürdüren "Renkli Koro", performansıyla profesyonelleri aratmadı. Anadolu'nun eşsiz ezgilerini solo ve koro halinde seslendiren her meslekten gönüllüler, salonu dolduran yüzlerce sanatsever tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Kulakların pasını silen konserde, koro ekibinin sahne performansı kadar giydiği geleneksel yöresel kıyafetler ve özel olarak tasarlanan sahne dekoru da izleyicilerden tam not aldı.

Protokolden konserde canlı performans sürprizi

Gecenin en renkli anları ise konserin final bölümünde yaşandı. Sahnedeki coşkuya kayıtsız kalamayan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, koro ekibinin daveti üzerine sahneye çıktı. Mikrofonu ellerine alan Kaymakam Bayram ve Başkan Kara, koroyla omuz omuza vererek Anadolu türkülerini seslendirdi. Protokolün halkla bütünleştiği o anlar salondaki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Konser sonunda Kaymakam Fatih Bayram ve Başkan Erkan Kara, başarılı yönetiminden dolayı Koro Şefi Doç. Dr. Aşkın Çelik'e teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Konser sonrası sahneden vatandaşlara seslenen Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, ortaya konan performansa hayran kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Türk Halk Müziği konserinde yöresel kıyafetlerle, dekoruyla ve repertuvarıyla harika bir kültür sunumuna şahitlik ettik. Farklı mesleklerden hemşerilerimizin bu güzel uyumu bizleri gururlandırdı. Tüm ekibi gönülden tebrik ediyorum. Demirci'mize türküler dolu unutulmaz bir akşam yaşattılar"

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise ilçeyi sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezi yapma kararlılığında olduklarını ifade ederek bir sonraki konserin müjdesini verdi. Başkan Kara, "Belediye olarak ilçemizde sosyal ve kültürel etkinliklere ara vermeden devam ediyoruz. Koromuzda toplumun her kesiminden, her meslekten vatandaşımızın yer alması bu organizasyona çok ayrı bir güzellik ve zenginlik kattı. Kültür sanat rüzgarımız durmayacak. Önümüzdeki günlerde bu kez Türk Sanat Müziği koromuz sahne alacak ve nostaljik Yeşilçam şarkılarıyla vatandaşlarımıza yine unutulmaz bir konser sunacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MANİSA