Deniz Canlıları Müzesi Öğrencilerin İlgi Odağı

Kültür Sanat

Öğrenciler bu müzede deniz canlılarıyla tanışıyor

Popüler deniz canlıları ile balıklar ve ender bulunan türlerin sergilendiği Deniz Canlıları Müzesi, öğrencilerin uğrak yeri haline geldi

Prof. Dr. Deniz Ayas: "Çocuklar kitaplarda, belgesellerde gördükleri canlıları, burada görüyorlar"

MERSİN - Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde hizmet veren Deniz Canlıları Müzesi, ziyaretçilerini ağırlıyor. Öğrencilerin uğrak yeri haline gelen müzede bine yakın deniz canlısı sergileniyor. Denizden çıkarılan ve artık hayatta olmayan canlıların nasıl işlendiğine ve sergilendiğine ilişkin Prof. Dr. Deniz Ayas'tan bilgi alan öğrenciler, ekosistemle ilgili önemli bilgiler edinerek, deniz yaşamına dair farkındalık kazanıyor.

Yenişehir Kampüsünde Su Ürünleri Fakültesi akademisyenlerinin çalışmalarıyla şekillenen Deniz Canlıları Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor. Deniz canlılarının yanı sıra öğrenciler için bir eğitim sınıfı da yer alan müze, aynı zamanda bir eğitim merkezi işlevi de görüyor. Müzede, popüler deniz canlıları ile balıklar ve ender bulunan türler de sergileniyor. Özel işleme tabi tutularak kurutulmuş türlerin yanı sıra fosiller, yunus, köpekbalığı gibi canlıların iskeletleri, kabuklular ve yumuşakçalar ile özel sıvılar içindeki deniz canlıları da müzede görülebiliyor. Dış sergi alanı için çalışmaların sürdüğü müzede, yerleşkeye gömülü olan aralarında Fin balinasının da olduğu çok sayıda deniz memelisinin iskeletinin çıkartılıp, birleştirilerek sergilenmesi hedefleniyor.

Öğrencilerin ziyaretleri sürüyor

MEÜ Deniz Canlıları Müzesi'ni son olarak Barbaros İlköğretim Okulu'ndan 40 kişilik öğrenci grubu öğretmenleriyle beraber ziyaret etti. Prof. Dr. Deniz Ayas'ın koordinasyonunda, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fahri Karayakar'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, denizden çıkarılan ve artık hayatta olmayan canlıların nasıl işlendiğine ve sergilendiğini ilişkin Prof. Dr. Ayas'tan bilgi aldı. Sık sık soru sorarak ekosistemle ilgili de önemli bilgiler edinerek, deniz yaşamına dair farkındalık kazanan öğrenciler ayrıca, Su Ürünleri Fakültesi Kapalı Devre Araştırma ve Uygulama Birimi'ni de gezdi, balık yetiştiriciliği hakkında bilgiler edindi.

"Bine yakın örnek müzemizde muhafaza ediliyor"

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Deniz Canlıları Müzesi'nin bir çeşit doğa tarih müzesi olarak hizmet verdiğini söyledi. Mersin Körfezi'nde yaşayan deniz canlılarının müze materyali olarak dönüştürülmüş hallerini gelen ziyaretçilere gösterdiklerini belirten Ayas, müzeyi özellikle de okul çağındaki çocukların ziyaret etiğini ifade etti. Müzeyi ziyaret eden çocuklara, sergilenen deniz canlıları hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Ayas, "Mersin'de ya da Doğu Akdeniz'de yaşayan balık türleri, deniz memelileri, omurgasız dediğimiz deniz salyangozları, midyeler, ahtapotlar, kalamarlar, mürekkep balıkları yani aklınıza gelebilecek hemen hemen tüm türlere ait örneklerimiz var. Şu anda bine yakın örnek müzemizde muhafaza ediliyor. ve bu gelen ziyaretçilerimize özellikle okul çağındaki çocuklara bunları göstererek bilgilendirmeler yapıyoruz" dedi.

"Müzemizde 62. sınıfı da ağırladık"

Müzeye özellikle de çocukların ilgi gösterdiğini vurgulayan Ayas, "Müzemizde 62. sınıfı da ağırladık. Öğrencilerin ilgisi çok yoğun oluyor. Çünkü çocuklar kitaplarda, belgesellerde gördükleri canlıları, burada görüyorlar. Bunlar için heyecan verici bir durum bu. Denizdeki yaşamla ilgili çok fazla sorular geliyor. Bu hayvanların denizde karşılaştığı tehditlerle ilgili, denizlerin korunmasına yönelik neler yapılabileceğiyle ilgili, o canlıların biyolojisiyle ilgili çok fazla soru geliyor. Aslında deniz canlıları müzesi sadece canlıların sergilendiği bir yer değil. Aslında o canlılar hakkında bilgilerin verildiği ve ziyaretçileri bu canlıların korunmasına yönelik deniz ekosisteminde neler yapılabileceği, neler olduğuyla ilgili, denizde karşılaştığı tehditlerle ilgili çok fazla bilgilendirmeler yapılıyor" diye konuştu.

"Fin balinası da müzede sergilenecek"

Deniz Canlıları Müzesi'nin hem fosil açısından hem de deniz memelilerinin iskeletleri açısından önemli bir noktaya geleceğini belirten Ayas, bu konuda çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Nesli tükenme tehdidi altında olan ve yerleşke bahçesine gömülen Fin balinasının da müzede sergileneceğini ifade eden Ayas, şöyle devam etti: "Mezarlığımıza Fin balinası gömüldü. Onun dışında çizgili yunus, risso yunus, şişe burun yunus gibi çok sayıda deniz memelisi var. Bunlar müzemizin dış mekan sergi alanı olan bahçesinde sergilenecekler. Bununla ilgili de baharda çalışmalara başlayacağız. Bu iskeletler çıkartılacak, birleştirilerek müzemizde ziyarete açılacak. Buranın sadece müzeyi ziyarete gelen çocuklar için ilgi kaynağı olacağını düşünmüyoruz. Aslında tüm Mersin'de yaşayanlar için de ilginç örnekler olacak. Çünkü deniz memelileri çok nadir bulunan canlılar ve bunların özellikle Fin balinasının Mersin'de sergilenmesi yerel halk açısından da önemli olacak."

(VEG-FKE-Y)