Deniz Kabuklarından Sanat - Son Dakika
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Deniz Kabuklarından Sanat

21.07.2026 11:20
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Edremit'te Belgin Balalan, deniz kabuklarıyla hediyelik eşyalar üreterek tutkusunu meslek yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Belgin Balalan, çocukluğundan beri sahillerden toplayarak biriktirdiği deniz yıldızı, deniz ve midye kabuklarını hünerli elleriyle hediyelik eşyalara dönüştürerek 20 yıllık tutkusunu profesyonel bir mesleğe taşıdı.

Yıllar önce arkadaşlarına hediye etmek amacıyla başladığı tasarım sürecini mali müşavirlikten emekli olmasının ardından bugün yaşam tarzı haline getiren Balalan, duvar süsü, fotoğraf çerçevesi, anahtarlık, saksı kaplaması ve pano gibi estetik objeler üretiyor.

Doğadan topladığı deniz yıldızı, deniz ve midye kabuklarına yeniden hayat veren Balalan, çalışmalarını atölyeye dönüştürdüğü evinin çatı katında titizlikle sürdürüyor.

Talebe göre ürünlerinin satışını da yapan Balalan, deniz kabuklarını toplama, temizleme ve muhafaza etme süreçlerini bir sanat pratiğine dönüştürdüğünü belirterek, yaşadığı süreci AA muhabirine şöyle anlattı:

"Çocukluğumdan beri sahilden ve denizin dibinden topladığım kabukları biriktiriyordum. Bir arkadaşıma hediye hazırlarken, 'Kişiye özel ne yapabilirim?' diye düşünerek elimdeki kabukları tasarıma dönüştürdüm. Gelen olumlu dönüşler üzerine yabancı ülkelerdeki ve Türkiye'deki tasarımları takip etmek yerine kendi özgün tasarımlarımı üretmeye karar verdim."

Sergi hazırlıklarına başladı

Sosyal medya hesabı açarak bilgi birikimini ve üretim aşamalarını takipçileriyle paylaştığını vurgulayan Balalan, ürünlerinin tasarımlarını kullanım amacına göre çeşitlendirdiğini ifade etti.

Balalan, özellikle çömlek saksıların deniz kabuklarıyla kaplanmasının zahmetli ama bir o kadar da beğenilen bir süreç olduğuna değinerek, "İnsanlar denizin bu ürünlerini sevsin, evlerinde, balkonlarında, kapı girişlerinde görsünler istedim. Örneğin, anahtarlıkları eve girildiği an denizin kokusunu ve esintisini hissettirsin diye kapı girişlerine uygun olarak tasarladım." dedi.

Eserlerini geniş kitlelerle buluşturmak için sergi hazırlıklarına başladığını bildiren Balalan, hem tasarımlarını sergilemeyi hem de gelen talepler doğrultusunda satış yaparak aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Deniz Kabuklarından Sanat - Son Dakika

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