Deniz Mısdılıoğlu'ndan Mezuniyet Öncesi Özel Resital - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Mısdılıoğlu'ndan Mezuniyet Öncesi Özel Resital

Deniz Mısdılıoğlu\'ndan Mezuniyet Öncesi Özel Resital
17.06.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi'nde genç piyanist Deniz Mısdılıoğlu, mezuniyet sınavı öncesi konser verdi.

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen piyano resitalinde sahne alan genç yetenek Deniz Mısdılıoğlu, 18 Haziran'da gerçekleştireceği lise mezuniyet sınavı öncesinde müzikseverlerin karşısına çıkarak zorlu eserlerle bir genel prova gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Çağdaş Alapınar Gençay'ın öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Koral Çalgan Salonu'nda gerçekleştirilen piyano resitalinde, 8 yıldır aynı kurumda eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Deniz Mısdılıoğlu sahne aldı. Ayın 18'inde yapılacak ve halka açık bir konser niteliği taşıyacak olan lise bitirme mezuniyet sınavı öncesinde dinleyicilerin karşısına çıkan Mısdılıoğlu, dünyaca ünlü bestecilerin zorlu eserlerini bu kez sınav formatında seslendirdi. Genç piyanist sınav repertuvarında yer alan tüm parçaları eksiksiz olarak icra etti. Etkinlik, hem öğrencinin sınav öncesindeki teknik hazırlığını test etmesini sağladı hem de dinleyicilere açık bir konser olarak kayıtlara geçti.

"Bizde lise mezuniyet sınavları birer konserdir"

Konser sonrasında öğrencisinin 8 yıllık emeğini ve önlerindeki süreci değerlendiren Doç. Dr. Çağdaş Alapınar Gençay, lise bitirme sınavlarının yalnızca bir akademik değerlendirme olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Mısdılıoğlu benim 8 yıllık öğrencim. Ayın 18'inde lise bitirme mezuniyet sınavı var. Bu resitalde onun bir genel provası gibiydi aslında. Burada çaldığı tüm eserleri sınavda seslendirecek ve sınav halka açık olarak yapılıyor. Bizde lise mezuniyet sınavları birer konserdir. Sadece sınav değildir, halka açıktır. 8 yılın sonunda zor bir maraton, lise bitiriliyor ve bizde tekrar bir üniversiteye geçiş etabı var. Bu konserde bir aslında erken lise mezuniyet bitiriş sınavıydı diyebiliriz."

"Bu programda bu eserleri seslendirebildiğim için çok mutluyum"

Sahnede sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve sınav öncesi moral depolayan genç piyanist Deniz Mısdılıoğlu ise yaşadığı mutluluğu ve heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Çok ilginç bir deneyimdi. Kesinlikle ilginç bir deneyimdi. Aynı zamanda çok heyecan verici, etkileyici ve eğlenceliydi de. Bu programda bu eserleri seslendirebildiğim için çok mutluyum. Etkinlikte, Yohan Sebastian Bach'ın Simile Püretügü'nü, Rachmaninoff'un Opus 39 setinden 5. etüdü, Beethoven'ın Weinstein sonatını ve Frederic Chopin'in 3. ballonunu seslendirdim." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Deniz Mısdılıoğlu'ndan Mezuniyet Öncesi Özel Resital - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
İran’da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi
Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Turizm tesislerinde yeni dönem Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

09:58
Mbappe tarihe geçti Fransa’nın en golcü futbolcusu oldu
Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
09:10
Seferihisar Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın danışmanı da gözaltında
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
08:42
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım’daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
01:32
Uğurcan Çakır’dan Paraguay Maçı Mesajı
Uğurcan Çakır'dan Paraguay Maçı Mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:33:59. #7.13#
SON DAKİKA: Deniz Mısdılıoğlu'ndan Mezuniyet Öncesi Özel Resital - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.