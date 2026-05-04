Denizli 2. Opera ve Bale Günleri başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli 2. Opera ve Bale Günleri başlıyor

Denizli 2. Opera ve Bale Günleri başlıyor
04.05.2026 17:02  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, dünyaca ünlü eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, dünyaca ünlü eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşecek organizasyon, "Troya" operasıyla perde açacak.

Denizli, kültür ve sanat alanında öne çıkan önemli bir organizasyona yeniden ev sahipliği yapıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği "Denizli Opera ve Bale Günleri"nin ikincisi başlıyor. Kenti sanatın ve estetiğin buluşma noktası haline getirme hedefiyle düzenlenen etkinlikler, bu yıl da geniş kapsamlı programıyla dikkat çekiyor. Organizasyon, 8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 20.00'de sahnelenecek "Troya" operasıyla açılış yapacak. Bestesi Bujor Hoinic'e ait eser, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tarihi sahnelerde unutulmaz performanslar

Program, yıl boyunca farklı mekanlarda sahnelenecek seçkin eserlerle devam edecek. 5 Ağustos'ta Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin "Kuğu Gölü" ile 8 Ağustos'ta Mikis Theodorakis'in "Zorba" eseri Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak. 4 Eylül'de Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi Laodikya Antik Tiyatrosu'nda seslendirilecek. Sezon, 20-21 Kasım tarihlerinde Georges Bizet'nin "Carmen" operasıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde kapanacak. Tarihi mekanların büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek etkinlikler, sanat ile kültürel mirası aynı sahnede buluşturacak. Tüm etkinlikler için biletler ücretsiz olarak https://ebilet.denizli.bel.tr/ adresi üzerinden temin edilebilecek.

Başkan Çavuşoğlu'ndan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Denizli'yi sadece sanayi ve turizm kenti değil, aynı zamanda güçlü bir kültür ve sanat şehri haline getirmek için çalışıyoruz. Opera ve bale gibi evrensel sanat dallarını hemşehrilerimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm halkımızı bu özel etkinliklere davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Denizli 2. Opera ve Bale Günleri başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i derbide 3 puana uzandı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i derbide 3 puana uzandı
4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 ili bağlayacak hızlı tren hattı yolda: 6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya düşecek
Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu
Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon oldu
Konak’ta tetikçiyle tehdit iddiası Belediye Başkanı Mutlu’dan açıklama var Konak'ta tetikçiyle tehdit iddiası! Belediye Başkanı Mutlu'dan açıklama var

17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 17:35:18. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli 2. Opera ve Bale Günleri başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.