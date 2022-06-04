Denizli 34. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 34. Uluslararası Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivalin açılışı dolayısıyla 5'i yurt dışından olmak üzere 23 tiyatro grubunun katılımıyla Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Buradaki törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Etkinlikte makyajları, maskeleri ve kostümleri ile dikkat çeken tiyatrocular, şarkı söyleyip dans etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, iki yıldır yapılamayan festivalin bu yıl 34'üncüsünü düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Tiyatronun insanlığın var olduğu günden bu yana devam ettiğini belirten Zolan, "50'ye yakını yurt dışından olmak üzere 400 tiyatro sanatçısı 10 gün boyunca Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gibi salonlarda ve meydanlarda oyunlarını sergileyecek. Her gün dolu dolu tiyatro gösterileri olacak. Tiyatroseverleri ve tiyatro ile daha önce hiç temas etmemiş vatandaşlarımızı bu güzel oyunlara davet ediyorum." diye konuştu.

Tiyatro Festivali'nde 13 Haziran'a değin 34 oyun sahnelenecek.