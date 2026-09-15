Denizli'de 39. Ahilik Haftası'nda Vali Köşger örs başında demir dövdü - Son Dakika
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Denizli'de 39. Ahilik Haftası'nda Vali Köşger örs başında demir dövdü

Denizli\'de 39. Ahilik Haftası\'nda Vali Köşger örs başında demir dövdü
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Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayramyeri Meydanı'ndaki 39. Ahilik Haftası programında esnaf ve sanatkârlarla buluştu. Etkinlikte Şed Kuşatma Töreni yapıldı, Vali Köşger örs başında demir dövüp Buldan dokuması işledi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen programa katılarak esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi.

Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen 39. Ahilik Haftası Kutlama Programı'nda esnaf ve sanatkarlara hitap eden Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Ahilik kültürünün temelinde yer alan "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışına dikkat çekti. Ahiliğin, günün şartlarında en iyisini üretmenin yanı sıra en ahlaklı ve faziletli olmayı, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi esas alan bir anlayış olduğunu belirten Vali Köşger, bu geleneğin en güzel örneğinin Ahilik ve Ahi Evran olduğunu ifade etti.

Ahi Evran'ın Denizli'de yaşayarak Ahi Sinan ile Ahi Duman gibi önemli isimleri yetiştirmesinin kentin ticari ve sosyal hayatında derin izler bıraktığını vurgulayan Vali Köşger, Denizli'nin bugün 5 milyar dolarlık ihracatı, güçlü sanayisi ve dinamik iş dünyasıyla Türkiye'ye örnek bir ekonomiye sahip olduğunu, bu yapının temelinde ahilerin alın terinin bulunduğunu söyledi. Vali Köşger, tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutlayarak bereketli kazançlar diledi.

Şed kuşatma töreni yapılan etkinlikte, Vali Köşger örs başında demir dövdü. Protokol konuşmalarının ardından geleneğin sembolü olan Şed Kuşatma Töreni gerçekleştirildi. Tören sonrası "Unutulmaya Yüz Tutmuş Zanaatkarlar Sergisi"ni ziyaret eden Vali Köşger, stantları tek tek dolaşarak ustalarla buluştu. İlk olarak dokuma tezgahının başına geçerek Buldan dokumasını işleyen Köşger, daha sonra demirci standında usta ile birlikte örs başında demir dövdü.

Kutlama Komitesi valilikte kabul edildi Vali Yavuz Selim Köşger, kutlama programının ardından Ahilik Haftası Kutlama Komitesini valilik toplantı salonunda kabul etti. Ziyarette İlin Ahisi seçilen Radyo-Televizyon Tamircisi Mustafa Ekecim, İlin Kalfası Marangoz Anıl Er ve İlin Çırağı Pideci Bilal Yıldırım'a plaketleri Vali Köşger tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de 39. Ahilik Haftası'nda Vali Köşger örs başında demir dövdü - Son Dakika

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