Denizli'de 851 yıllık gelenek: Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı

Kültür Sanat

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Denizli'nin Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği öncesi boyanmış koyunlar ve çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Bayramyeri Meydanı ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı arasında gerçekleşen yürüyüşe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım ile Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan da katıldı.

Vatandaşlar, kortejde yer alan boyalı koyunları ve çoban köpeklerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

"Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği Aşağıseyit Mahallesi'nde 24 Ağustos Cumartesi Ali Gazi'nin türbe ziyaretiyle başlayacak ve bir gün sonra Aşağıseyit Mahallesi'nin Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes nehrinde koyunların sudan geçirilmesiyle son bulacak.