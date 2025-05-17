Denizli\'de askeri bando lise öğrencileriyle konser verdi

Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Denizli'de lise öğrencileriyle konser verdi.

Yarbay Gökhan Aşkın şefliğindeki bando ve Merkezefendi ilçesi Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'nda konser etkinliği düzenledi.

Asker ve öğrenciler, milli marş ve şarkılardan oluşan repertuvarı seslendirdi.

Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla konsere eşlik etti.

Lise Müdürü Sinan Demircan, gazetecilere, öğrencilerin bando ekibiyle 9 ay boyunca çalıştığını ve konsere hazırlandıklarını söyledi.

Konseri vatandaşların beğenisine sunduklarını ifade eden Demircan, "80 öğrencimiz ve 35 asker konsere hazırlandı, muhteşem repertuar oluştu. Konserde milli marşlarımız ve duygularımızı ortaya koyacak eserler seslendirildi." dedi.