Denizli'de Mevlid Kandili Etkinliği - Son Dakika
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Denizli'de Mevlid Kandili Etkinliği

Denizli\'de Mevlid Kandili Etkinliği
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Mevlid Kandili'nde 571 gül dağıtıldı, güzel ahlak vurgusu yapıldı.

Denizli'de Mevlid Kandili dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Pamukkale İlçe Müftülüğü tarafından Delikliçınar Yeni Camii'nden Valilik önüne kadar vatandaşlara 571 gül dağıtılırken, Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, Hz. Muhammed'in güzel ahlakının hayatın her alanında yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Denizli'de Mevlid Kandili, anlamlı bir etkinlikle karşılandı. Pamukkale İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Delikliçınar Yeni Camii ile Denizli Valiliği arasındaki güzergahta vatandaşlara 571 adet gül dağıtıldı. Hz. Muhammed'in doğumunu simgeleyen Mevlid Kandili'nde gerçekleştirilen gül dağıtımı vatandaşların da ilgisini çekti. Kandilin manevi atmosferine uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikle, Peygamber Efendimizin insanlığa bıraktığı sevgi, merhamet ve güzel ahlak mesajının hatırlatılması amaçlandı. Etkinlik sırasında vatandaşlara hitap eden Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, Mevlid Kandili'nin İslam dünyası açısından önemine dikkat çekti. Çörekçi, bu özel gecenin Hz. Muhammed'in yeryüzüne teşrif ettiği gece olduğunu belirterek, Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında bu yılın ana temasının "Hazreti Peygamber Efendimiz ve Güzel Ahlak" olduğunu belirten Çörekçi, Hz. Muhammed'in hayatının yalnızca anlatılmasının değil, anlaşılması ve yaşanmasının önemine vurgu yaptı. Peygamber Efendimizin güzel ahlakının asırlardır şairlerin ve edebiyatçıların eserlerine de ilham verdiğini ifade eden Çörekçi, Hasan bin Sabit, Şeyh Galip ve Mustafa Necati Bursalı gibi isimlerin şiirlerinde Hz. Muhammed'e duyulan sevgiyi dile getirdiğini anlattı.

"Peygamberimizi anmanın yanında anlamalıyız"

Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'de de güzel ahlakıyla övüldüğünü hatırlatan Çörekçi, Peygamber Efendimizin güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini bildiren hadislerine dikkat çekti. Çörekçi, güzel ahlakın yalnızca belirli günlerde hatırlanan bir kavram olmaması gerektiğini belirterek, insanların Peygamber Efendimizin hayatındaki değerleri kendi yaşamlarına taşımalarının önemini vurguladı. 21. yüzyılda Hz. Muhammed'i gerçek anlamda anlamanın yolunun onun hayatını ve ahlakını doğru şekilde tanımaktan geçtiğini ifade eden Çörekçi, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu açıdan önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Çörekçi, Peygamber Efendimizi anmanın yanında onun hayatını anlamak, güzel ahlakıyla ahlaklanmak ve hayatındaki temel ilkeleri günlük yaşamda uygulamak gerektiğini dile getirdi. Programın en dikkat çekici bölümünü ise vatandaşlara dağıtılan 571 gül oluşturdu. Hz. Muhammed'in doğum yılına atıfla 571 adet gül hazırlanarak vatandaşlara ulaştırıldı. Gül dağıtımı sırasında vatandaşlarla sohbet eden din görevlileri, Mevlid Kandili'nin anlamı ve Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Çörekçi, Mevlid Kandili'nin başta Denizli olmak üzere Türkiye ve İslam alemine huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini dileyerek, Hz. Muhammed'in güzel ahlakının toplum hayatında daha fazla karşılık bulması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Mevlit Kandili, Kültür Sanat, Denizli, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de Mevlid Kandili Etkinliği - Son Dakika

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