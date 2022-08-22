Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" şap hastalığı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" şap hastalığı nedeniyle iptal edildi

22.08.2022 14:20
Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" şap hastalığı nedeniyle iptal edildi

Denizli'nin Çal ilçesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan 849 yıllık geleneği "Sudan Koyun Geçirme Yarışması", bu yıl şap karantinası nedeniyle düzenlenemeyecek.

Denizli'nin Çal ilçesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan 849 yıllık geleneği "Sudan Koyun Geçirme Yarışması", bu yıl şap karantinası nedeniyle düzenlenemeyecek.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, yaptığı açıklamada, Büyük Menderes Nehri'nin Aşağıseyit Mahallesi'nden geçen bölümünde 28 Ağustos Pazar günü düzenlemeyi planladıkları yarışmayla ilgili kötü bir haber aldıklarını belirtti.

Aşağıseyit Mahallesi'ne dışarıdan getirilen bir büyükbaş hayvanda görülen şap hastalığının bölgedeki çiftliklerde bulunan 10 hayvanda daha tespit edildiğini aktaran Akcan, karantina uygulaması kapsamında bu mahalle ile 10 kilometre çapındaki tüm yerleşim birimlerine hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığını bildirdi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Büyük Menderes Nehri yatağının kuruduğunu, barajdan su bırakılması için çalışırken şap hastalığı ile karşılaştıklarını aktaran Akcan, "Yarışmaya günler kala şap hastalığının görülmesi büyük talihsizlik. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Çobanların derinliği 1,5 metreye ulaşan suya girerek koyun sürüsünü nehrin karşısına geçirmekteki maharetlerini sergilediği yarışma, geçen yıl da nehir yatağının kuruması nedeniyle tankerlerle su taşınarak yapılabilmişti.

YORUMLAR
500
Keban'da çıkan örtü yangını söndürüldü Keban'da çıkan örtü yangını söndürüldü 8 asırdır süren gelenek öncesi renkli kortej yürüyüşü 8 asırdır süren gelenek öncesi renkli kortej yürüyüşü
Kaynak: AA

Büyük Menderes Nehri, Fethi Akcan, Denizli, Sudan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de 'Sudan Koyun Geçirme Yarışması' şap hastalığı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:59 Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı
13:52 Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı
13:41 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden atama kararları: Ogün Vural ile Bülent Gürcan'a yeni görev
13:17 CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "üzüm" tepkisi: Açıkladığı fiyat üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir
13:17 Özcan Deniz'in 22 yaş küçük sevgilisine yaptırdığı "masal" temalı doğum günü pastası alay konusu oldu! "Kızı yaşında olduğu için konsept tam uymuş"
12:51 Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmakta kararlı! Sarı lacivertliler, bonservis teklifini yükseltecek
12:42 Simitçi çocuğun köpeğe simit verdiği anlar duygulandırdı
12:38 Dev zincir market, 100 ürünün fiyatını fiyatını sabitleyecek
12:35 Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
12:19 Muğla'da "hatalı sollama" can aldı! Eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 14:20:10. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" şap hastalığı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement