Kilis'te depremde hasar gören camiler yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
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Kilis'te depremde hasar gören camiler yeniden ibadete açıldı

Kilis\'te depremde hasar gören camiler yeniden ibadete açıldı
19.06.2026 16:06  Güncelleme: 16:09
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Kilis'te, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Ulu Cami ile Şurahbil Bin Hasene Cami ve Türbesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle cuma namazı öncesi yeniden ibadete açıldı.

Kilis'te, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Ulu Cami ile Şurahbil Bin Hasene Cami ve Türbesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle cuma namazı öncesi yeniden ibadete açıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Kilis Ulu Cami ile Şurahbil Bin Hasene Cami ve Türbesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, depremlerde ağır hasar alan tarihi yapıların, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında aslına uygun şekilde yenilendiğini belirtti. Tunç, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan Kilis Ulu Camimiz ile Şurahbil Bin Hasene Cami ve Türbesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında özgün kimliği korunarak statik açıdan güçlendirilmiş ve bugün itibarıyla tamamlanmıştır" dedi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğunu ifade ederek, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli asrın felaketini yaşadık. Maalesef camilerimiz ve minarelerimiz de bu depremden zarar gördü. Asrın felaketinden asrın inşasına yöneldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla bu tarihi eserleri restore ederek gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Restorasyonu tamamlanan Kilis Ulu Cami ile Şurahbil Bin Hasene Cami ve Türbesi yeniden ibadete açıldı.

Açılış töreni, kurdele kesimi ve yapılan ikramların ardından sona erdi.

Programa Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kilis'te depremde hasar gören camiler yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

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