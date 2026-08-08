Malatya Arkeoloji Müzesi yeniden ziyarete açıldı

6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzesi, tamamlanan restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Malatya Arkeoloji Müzesi'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er katıldı. Program kapsamında müzeyi gezen heyet, tamamlanan restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarını inceledi. İncelemelerin ardından düzenlenen törenle kurdele kesilerek müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, müzenin Malatya'ya hayırlı olmasını diledi.