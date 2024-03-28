- Depremde yakılan minaredeki, Fransızların attığı top mermisi bulunamadı
1 asırdır minarede duran 75 milimetrelik patlamamış top mermisi artık yok
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düşman işgali sırasında işgalci Fransızların top mermisi ile yıkmaya çalıştığı tarihi Şeyh Camii depremde yıkılmasına rağmen minaresindeki patlamamış top mermisi henüz bulunamadı.
Milli Mücadele döneminde Maraş işgal edildi. Fransız askerlerinin Abarabaşı Kilisesi'nden attığı top mermisi, tarihi Şeyh Camii'nin minaresine isabet etti.
Tarihi caminin minaresinde patlamadan kalan top mermisi 104 yıldır madalya gibi minarede duruyordu. Fransızların top mermileriyle yıkamadığı tarihi cami, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yıkıldı.
Yıkılan caminin enkazı bölgede beklerken, minaredeki patlamamış top mermisi ise kayıp. Vatandaşlar, merminin bulunması ve caminin yeniden ayağa kaldırılıp merminin aynı yerine konulmasını istiyor.
Mahalle sakini Süleyma Şişman, "Camimizin yapım tarihi bilinmemekte. Fransız harbinden kalma cami minaresinde patlamamış bir top vardı ve deprem sonrası nereye kaybolduğu bilinmiyor. Minaredeki patlamamış top mermisinin caminin bir sembolü olarak görüyorduk biz. Harabe halde ve yetkililerden yapılmasını istiyoruz. Topun ise aynı yerine bırakılmasını istiyoruz" dedi.
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