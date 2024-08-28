Depremde yıkılan çift, tasarımlarını tarihi külliye atölyesinde sergiliyor

Kültür Sanat

Hatay'da el emeği dekoratif ürünler sattıkları dükkanları depremde yıkılan Zerrin ve Berat Dizar çifti, tasarımlarını artık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde açtıkları atölyede sergiliyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Zerrin Sayın Dizar ve 55 yaşındaki eşi Berat Dizar'ın Savaş Mahallesi'ndeki evleri ile iş yeri, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikincisinde yıkıldı.

Enkazdan ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan çift, Aydın'a göç etti.

Memleketlerine duydukları özlem nedeniyle Hatay'a dönme kararı alan çift, 11 ay önce Payas Belediyesinin desteğiyle farklı alanlarda hizmet sunan dükkanların bulunduğu 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde atölye açtı.

Emekli çift, atölyede birlikte tasarladıkları ahşap rölyef, halattan duvar süsü, saat, çanta ve hediyelik eşya gibi çeşitli ürünleri satışa sunuyor.

"Eşim hayatımdaki en büyük destekçim"

Zerrin Sayın Dizar, AA muhabirine, depremlerin ardından sevdiği işine döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Atık ürünleri tasarımlarda kullanarak ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Dizar, "Eşim hayatımdaki en büyük destekçim, kolum, kalbim, her şeyim. İki emekli el ele verdik bir şeyler üretiyoruz." dedi.

Dizar, el sanatlarındaki deneyimini Payas Halk Eğitimi Merkezi'nde açılması planlanan kursta yeni kişilere aktaracağını ifade ederek, "Kadınları el emeğine, üretime yönlendirmek, onların kazanç elde etmesini sağlamak için buradayız. Şu an tek hedefim bu." diye konuştu.

Müşterilerle yeniden buluşmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Dizar, dekoratif eşya üreterek hem güzel vakit geçirdiklerini hem de kazanç sağladıklarını anlattı.

Birbirlerine sımsıkı tutunarak depremin zorluklarını aştılar

Berat Dizar da eşiyle hayata sımsıkı tutunarak depremin zorluklarını aştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Karı koca birlikte üretip hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince birbirimize destek oluyoruz. Bence sanatın bir karşılığı da hayal olmalı. Her şey hayal ederek başlıyor. Hayat arkadaşımla hayallerimizi, dünyamızı birleştirip işe dönüştürdük."