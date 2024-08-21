Depremde Yıkılan Dükkanını Kaybeden Sahaf Yeni İş Yerinde Kitap Tutkusunu Yaşatıyor

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Adana'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde hasar alan, ikinci depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın zemin katındaki dükkanını kaybeden sahaf Enver Yıldız, açtığı yeni iş yerinde kitap tutkusunu yaşatıyor.

Yaklaşık 15 yıldır çizgi roman biriktiren 2 çocuk babası 58 yaşındaki Yıldız, coğrafya öğretmenliğinden emekli olduktan sonra 2021 yılında merkez Çukurova ilçesinde sahaf dükkanı açtı.

Kitapların yanı sıra plakların ve antika eşyaların da bulunduğu dükkan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki ikinci depremde yıkıldı.

Yıldız'ın, yıllardır biriktirdiği ve çok sevdiği kitapları ile antika eşyalar ve plakları enkaz altında kaldı.

Enkazdan hiçbir eşyasını kurtaramayan Yıldız, depremlerden sonra yeniden kitap biriktirmeye başladı.

Yıldız, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, depremlerin ardından biriktirdiği kitapların yanı sıra plaklar ve kasetlerin de bulunduğu yeni bir sahaf dükkanı açtı.

Kitaplarını kaybetmenin acısını açtığı yeni dükkanı sayesinde hafifleten Yıldız, AA muhabirine, yaşadığı acı günlere rağmen çizgi roman hobisinden vazgeçmediğini söyledi.

Küçüklüğünden bu yana çizgi romanlara ilgisi olduğunu belirten Yıldız, "Çizgi roman biriktiriyordum. Çizgi romanla beraber diğer kitapları da biriktirmeye başladım. Hep ilgim vardı. Büyük bir felaketti, acı bir olaydı. Bizim apartman ilk depremde yıkılmamıştı ve içerdeki ürünleri kurtarma düşüncesi de oluşmuştu. Yardım etmek isteyen arkadaşlar vardı ama kolonda bükülen bir demiri görünce girmekten vazgeçtik. O bükülen demir bizi kurtardı. Onu görünce 'bu apartmana girilmez' dedik. Apartmanda can kaybı da oldu. Çizgi roman koleksiyonu, 5 bine yakın plak, 30 bine yakın ürün, her şey yok oldu gitti." dedi.

Yıldız, her zaman yakınlarının desteğini gördüğünü dile getirerek, "İnsanlar böyle bir felaketten sonra kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Burada, dayanışma içinde bizi bir arada tutan bir harcımız, eşin, dostun ya da hiç tanımadığın yabancı birisinin desteği var. İşte o destekler, çok umut ve moral verici. Onlar senin yalnız olmadığını hissettiriyor." diye konuştu.

"Yıkılan dükkan bizim için bir yaşam alanıydı"

Enver Yıldız, ilk depremden sonra apartmana baktıklarını ancak içine girmekten vazgeçtiklerini anlatarak, "Yıkılan dükkan bizim için bir yaşam alanıydı. Yani çocuklarımın da gidip zaman geçirdiği bir yerdi. Kişisel arşivimi koyduğum bir oda vardı. Ben kişisel tarihimi orada kaybettim." diye konuştu.

Depremin izlerini unutmaya çalıştıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Atadan, deden kalma Osmanlıca belgeler, aile fotoğraflarımız, çocukluk fotoğraflarımız, muhteşem bir çizgi roman arşivi ve çok güzel plaklar, pek çok şey orada yitirildi ve gitti. Pek çok şey yeniden yerine konulabilir ama yerine hiç konulmayacak şeyler de gitti. Yine de insanların yaşadığı o can kaybı, o acı olaylardan sonra bunları tolere etmek çok kolay. Bu dükkan, bulunduğu çevre, insanların gösterdikleri ilgi, merhaba deyişleri, hayırlamaya geleceğiz deyişleri çok umut verici. Ben burada kitabevinin yeniden güçlenerek doğacağına inanıyorum."