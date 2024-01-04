 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremlerin Ardından Hatay'a Dönüş Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremlerin Ardından Hatay'a Dönüş Başladı

Depremlerin ardından duvarlara geri geleceklerine dair yazılar yazarak Hatay'dan ayrılan afetzedeler, kalıcı konut inşaatlarının sürdüğü, prefabrik iş yerlerinin açılmaya başladığı memleketlerine dönüyor.

Depremlerin Ardından Hatay\'a Dönüş Başladı
04.01.2024 - 11:48,  Güncelleme: 12:08
Abone Ol

Depremlerin ardından duvarlara geri geleceklerine dair yazılar yazarak Hatay'dan ayrılan afetzedeler, kalıcı konut inşaatlarının sürdüğü, prefabrik iş yerlerinin açılmaya başladığı memleketlerine dönüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ve devamındaki depremlerde yakınlarının yanı sıra evini, iş yerini kaybeden kimi afetzedeler, memleketlerini terk etmek durumunda kaldı.

Hem şehirdeki hem de yüreklerindeki yıkım nedeniyle başka şehirlere göç eden, yeni bir hayat kurmaya çalışan depremzedelerin geçen sürede memleketlerine olan hasreti dinmedi.

Şehre duydukları özlemleri ve geleceğe dair umutları duvarlara yazdıkları "Gidiyoruz ama geri döneceğiz", "Bu bir veda değil geri geleceğiz", "Hatay hepimizin meselesi, geri geleceğiz" gibi yazılarla terk eden depremzedeler, kentin yeniden toparlanması için başlatılan kalıcı konut inşaatları, prefabrik iş yerlerinin açılmasıyla hasretini çektikleri Hatay'a dönüyor.

"Hatay'ı aklımızdan hiç çıkarmadık"

Depremlerde hem babasını hem evini hem de iş yerini kaybeden Hasan Can Aslan, AA muhabirine yaşadıkları yıkımın ardından çok sevdiği memleketini terk etmek zorunda kaldığını anlattı.

Eşi ve 3 çocuğuyla Antalya'nın Gazipaşa ilçesine gittiğini aktaran Aslan, burada açtığı iş yerinde balık av malzemeleri satışı yaptığını söyledi.

Yitirdiği canlara, yaşadığı acılara rağmen Hatay'dan uzak kalmanın kendisine iyi gelmediğini anlatan Aslan, prefabrik iş yerlerinin verilmesiyle 8 ay sonra memleketine döndüğünü belirtti.

Acılarına rağmen Hatay'da olmanın kendisine ve ailesine iyi geldiğini aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Biz vazgeçemediğimiz Antakya'mızı kaybettik, çok kıymetliymiş fark edemedik. Ama elhamdülillah ayaktayız, kendimize geldik. Antakyalılar olarak yaşadıklarımızı anlatsak roman olur. Aslında Hatay'ı aklımızdan hiç çıkarmadık. Bedenim Gazipaşa'da ama beyin ve ruhum Antakya'daydı. Tanıdıkları, evlatlarını kaybedenleri görüyorum, biz onların yaşadığı acının zerresini yaşamadık. Baktım herkes ayakta duruyor, şükrettim. İyiyiz, eskiye göre depremin ilk günlerine göre Allah'a çok şükür iyiyiz. Belki başka şehirde iş yeri açsam geçinirdim ama Antakya'nın kokusu, dokusu başka. Daha iyi yerlere gelmek istemiyoruz, sadece sağlıklı bir yaşam derdimiz. Yarını düşünmüyoruz, dün dünde kaldı, bugünü de yaşıyoruz yeter."

"Çocuklarım başka şehirde duramadı"

Depremlerin ardından 4 çocuğuyla 10 ay Antalya'da yaşayan Fatma Salkım da çocuklarının isteğiyle Hatay'a döndüklerini söyledi.

Aile, akraba ve anılarının olduğu Antakya'dan vazgeçemediklerini anlatan Salkım, "Konteyner başvurusunda bulunduk, şu an annemin yanında kalıyorum. Çocuklarım başka şehirde duramadı, Hatay'ı dönmek istediler, onların kararına saygı duyarak tekrar döndük. Annemin rahatsızlığı da dönmemizde etken oldu. Annemin bize, bizlerin de anneme ihtiyacı var. Bu süreçte birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her şeyimiz burada, bırakamadık, 10 ay bile bize çok uzun bir süre gibi geldi." diye konuştu.

"Antakya bizim sevdamız"

Depremde kardeşi, yengesi ve yeğenini kaybeden Mehmet Alkan, afetin ardından 10 ay Eskişehir'de yaşadığını belirtti.

Prefabrik iş yeri başvurusu yaparak Antakya'ya döndüğünü belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Giyim işi üzerine çalışıyoruz. Eski mesleğimize yine şehrimizde devam ediyoruz. Antakya bizim sevdamız olduğu için geri döndük. Bu şehir bizim her şeyimiz vazgeçemedik."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antakya, Hatay, Göçmenler, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Depremlerin Ardından Hatay'a Dönüş Başladı - Son Dakika


12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor

Son Dakika
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:31:37. #1.12#
SON DAKİKA: Depremlerin Ardından Hatay'a Dönüş Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement