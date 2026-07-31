Derince’de tarihi ve nostaljik konser - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derince’de tarihi ve nostaljik konser

Derince’de tarihi ve nostaljik konser
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaz etkinlikleri kapsamında Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda sahne alan mehteran ve bando takımı, dinleyicilere tarihi marşlar ve Yeşilçam ezgilerinden oluşan konser verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaz etkinlikleri kapsamında Derince Sağlıklı Yaşam Parkı'nda sahne alan mehteran ve bando takımı, dinleyicilere tarihi marşlar ve Yeşilçam ezgilerinden oluşan konser verdi.

Geçtiğimiz hafta Başiskele ilçesinde vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediyesi Mehteran ve Bando Takımı, bu kez Derince Sağlıklı Yaşam Parkı'nda sahne aldı. Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği program, mehteran takımının gösterisiyle başladı. Tarihi marşların seslendirildiği etkinlik sırasında, minik bir çocuğun geleneksel usulle "Merhaba, Mehterbaşı" diyerek ekibi selamlaması katılımcılardan alkış aldı.

Yeşilçam şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler

Mehteran gösterisinin ardından sahneyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı devraldı. Bando ekibi, Türk sinemasının klasikleşmiş Yeşilçam eserlerini seslendirerek dinleyicilere nostaljik bir akşam yaşattı. Parkı dolduran her yaştan vatandaş, çalınan şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kocaeli, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Derince’de tarihi ve nostaljik konser - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
2 çocuk babasıydı Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi 2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu Dehşet anları anbean kamerada Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor

09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
09:03
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra “kızım 17 yaşında“ diyerek şantaj yaptı
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek şantaj yaptı
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
08:54
İspanya sınırında felaket Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti
İspanya sınırında felaket! Göçmenlerin umut yolculuğu faciayla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 10:07:19. #7.12#
SON DAKİKA: Derince’de tarihi ve nostaljik konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.