Derince’de tarihi ve nostaljik konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaz etkinlikleri kapsamında Derince Sağlıklı Yaşam Parkı'nda sahne alan mehteran ve bando takımı, dinleyicilere tarihi marşlar ve Yeşilçam ezgilerinden oluşan konser verdi.

Geçtiğimiz hafta Başiskele ilçesinde vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediyesi Mehteran ve Bando Takımı, bu kez Derince Sağlıklı Yaşam Parkı'nda sahne aldı. Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği program, mehteran takımının gösterisiyle başladı. Tarihi marşların seslendirildiği etkinlik sırasında, minik bir çocuğun geleneksel usulle "Merhaba, Mehterbaşı" diyerek ekibi selamlaması katılımcılardan alkış aldı.

Yeşilçam şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler

Mehteran gösterisinin ardından sahneyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı devraldı. Bando ekibi, Türk sinemasının klasikleşmiş Yeşilçam eserlerini seslendirerek dinleyicilere nostaljik bir akşam yaşattı. Parkı dolduran her yaştan vatandaş, çalınan şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.