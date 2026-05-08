Dev Gergedan Fosili Maketi Iğdır Üniversitesi'ne Hediye

08.05.2026 09:59
MTA, Tuzluca'da bulunan dev gergedan fosilinin maketini Iğdır Üniversitesi'ne bağışladı.

MADEN Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü, Tuzluca ilçesinde fosili bulunan dünyanın en büyük kara memelilerinden biri olarak bilinen dev gergedan 'Paraceratherium'un maketini Iğdır Üniversitesi'ne hediye etti.

MTA Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü Korhan Çakır başkanlığındaki heyet, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'ın daveti üzerine 2019 yılında bölgede kapsamlı bir inceleme yaptı. Dört yıl süren paleontolojik kazılar sonucunda bölgede çok sayıda maden yatağı bulunurken, araştırmalarda dev memeliye ait ilk bulgu olan kol kemiğinin üst kısmı (humerus) tespit edildi. MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 30 milyon yıl önce yaşamış ve nesli tükenmiş olan dev gergedan fosili bulundu. Bulunan fosilin ait olduğu canlı, bugünün fillerinden çok daha büyük boyutlara sahip. Yapılan incelemeler, bu dev gergedanın yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde olduğunu gösterdi. Türkiye'de daha önce Çankırı ve Çorum'da da izlerine rastlanan bu dev memeli, Tuzluca buluntusuyla birlikte Anadolu'nun 30 milyon yıl önceki ekosistemine dair bilgiler verdi.

MAKETİ YAPILDI

Fosiller, uzmanlar tarafından MTA Tabiat Tarihi Müzesi'nde temizlenerek birleştirildi. MTA uzmanları, 30 milyon yıl önce Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaşadığı belirlenen dev gergedanın maketini yaptı. MTA yöneticileri gergedan maketini Iğdır Üniversitesi'ne hediye etti.

Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oğuz Doğan, Tuzluca ilçesinin Alhanlı köyü yakınlarında 30 milyon yıl önce yaşayan gergedanın fosillerinin bulunduğunu söyledi. Uzmanlar tarafından aslına uygun yapılan gergedan maketinin Iğdır Üniversitesi'ne hediye edildiğini belirten Doğan, gergedan fosilinin bölgenin tarihi hakkında derin bilgiler sunduğunu bildirdi.

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/IĞDIR,

Kaynak: DHA

