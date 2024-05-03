Yunus Emre\'nin eseri Ankara\'da dünya prömiyeri yapacak

Kültür Sanat

İtalyan besteci Lorenzo Donati'nin, Devlet Çoksesli Korosu'nun siparişi üzerine bestelediği, sözleri Yunus Emre'ye ait "Bana Seni Gerek Seni" eserinin dünya prömiyeri yarın akşam Ankara'da yapılacak.

Devlet Çoksesli Korosu, yarın CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da, duayen şef ve eğitmen Georg Grün yönetiminde "Zamansız Sözler" başlıklı konser verecek.

Geçen yıl yedincisi düzenlenen Walter Strauss Koro Şefliği Masterclass'ta, Devlet Çoksesli Korosu ile ilk kez bir araya gelen Alman şef Grün, bu konserde kadim metinler üzerine bestelenmiş eserlerden oluşan bir programı yönetecek.

Konserde, İtalyan besteci Lorenzo Donati'nin, Devlet Çoksesli Korosu'nun siparişi üzerine bestelediği, sözleri Yunus Emre'ye ait "Bana Seni Gerek Seni" adlı eserin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Programda bir diğer önemli eser olarak, 2018 yılında yapılan 2. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması ikincisi Recep Gül'ün ödüllü eseri "Aşkın İki Şarkısı"ndan Mevlana'nın dizeleriyle "Yürü! Can Gözünü Aç" başlıklı ikinci bölüm seslendirilecek.

Rus besteci Sergey Rachmaninoff, Alman besteci Felix Mendelssohn Bartholdy ve Estonyalı besteci Cyrillus Kreek'in kutsal metinler üzerine yaptığı, koro repertuvarında önemli bir yere sahip eserlerin de yer aldığı konser, yarın akşam 20.00'de başlayacak.