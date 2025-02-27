Devlet Çoksesli Korosu'ndan Özel Konser - Son Dakika
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Kültür Sanat

Devlet Çoksesli Korosu'ndan Özel Konser

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Devlet Çoksesli Korosu, CSO'da Martin Palmeri'nin eserini seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

27.02.2025 01:30
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Devlet Çoksesli Korosu CSO'da konser düzenledi

ANKARA - Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Devlet Çoksesli Korosu tarafından, Arjantinli besteci Martin Palmeri'nin bestesi icra edildi.

Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem tarafından, bugün Arjantinli Bandoneon Sanatçısı Dario Polonara'nın katılımı ile, Martin Palmeri'nin dünyaca ünlü eseri seslendirildi. Birçok vatandaşın katıldığı konserde, sanatçılar besteyi icra etti.

Konserden önce konuşan Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, "Devlet Çoksesli Korosunun çok özel bir konseri Misatango, tango ile koronun bir birleşimi. Çok özel bir enstrüman var içeresinde. Bandoneon yaylı orkestramız, piyanoyla beraber devlet konservatuarının çok sevilen eserlerinden bir tanesi Martin Palmeri Arjantinli bestecinin eseri. Bu bestecinin eseri dünyanın her yerinde söyleniyor. Türkiye'de çok seviliyor biz baya sergiliyoruz. İzleyicilerimiz de baya ilgi gösteriyor bu konserlere" dedi.

Arjantin'den konser için Türkiye'ye gelen Bandoneon Sanatçısı Dario Polonara ise, "Bu akşam çok güzel olan bu tarihi salonda Arjantinli besteci Martin Palmeri'nin eserini seslendireceğiz. Besteci benim arkadaşım beraberde çalıyoruz çok mutluyum burada olduğum için. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum Devlet Çoksesli Korosunda Burak Onur Erdem'le üçüncü kez konser yapıyoruz. Ankara'ya da daha önce birçok kez geldim, çok güzel müzik yaptığım bir yer burası" diye konuştu.

Konuşmaların ardından izleyicilerin sahneye gelmesi ile konser başladı. Sahneye çıkan Devlet Çoksesli Korosu sanatçıları Dario Polonara'yla beraber eserleri icra etti. İcre edilen eserler sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Devlet Çoksesli Korosu'ndan Özel Konser - Son Dakika

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