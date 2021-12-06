Üye Girişi
Devlet korumasında büyüyen Dışişleri personeli çift yurt arkadaşlarının şahitliğinde evlendi - Son Dakika

Devlet korumasında büyüyen Dışişleri personeli çift yurt arkadaşlarının şahitliğinde evlendi

06.12.2021 11:16

Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve Dışişleri Bakanlığında göreve başlayan Gökhan Aydın ve Tuğba Kulaç çifti, yurt arkadaşlarının şahitliğindeki nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve Dışişleri Bakanlığında göreve başlayan Gökhan Aydın ve Tuğba Kulaç çifti, yurt arkadaşlarının şahitliğindeki nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanları Koruma, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (YADER) katkıları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iştirakiyle düzenlenen tören, Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikah Salonu'nda yapıldı.

Yurt arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Aydın ve Kulaç çiftinin nikah şahitliğini, YADER Genel Başkanı Salih Çetin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin yaptı.

"Devletimiz maddi manevi her konuda yanımızda oldu"

Törenin ardından AA muhabirine konuşan Gökhan Aydın, Isparta Yetiştirme Yurdunda büyüdüğünü, ardından devletin sağladığı memurluk hakkını kullanarak Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladığı söyledi.

Aydın, bu mutlu günlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da çiçek gönderdiğini ve bunun için müteşekkir olduğunu belirterek, "Devletimiz şu ana kadar maddi manevi her konuda yanımızda oldu. Bu konuda çok teşekkür ederiz." dedi.

Eşiyle tanışma hikayesini aktaran Aydın şunları söyledi:

"İkimizin hayat hikayesi hemen hemen aynı. Bu, bir süre sonra zaten birbirimizi çekmeye başladı. Ondan sonra tanıştık. Hayat hikayemizin aynı olduğunu, kader hikayemizin aynı olduğunu anladık. En sonunda bunu da evlenerek taçlandırmaya uygun gördük."

Tuğba Kulaç da Sakarya'daki yetiştirme yurdundan çıkarak göreve başladığını dile getirerek "Ben de eşimden 4 sene önce işe başladım. Sayın Bakan'ımıza çok teşekkür ederiz. Devletimize çok teşekkür ederiz, desteklerinden dolayı. Mutluyum, evlendik." diye konuştu.

"Koruma altında 22 bin kardeşimiz var"

Kulaç'ın nikah şahitliğini yapan Genel Müdür Musa Şahin, törene davet edildikleri için memnun olduklarını belirterek "Çocuklarımızın gerek kurumlarımızda gerek kurumlarımızdan ayrıldıktan sonraki süreçte mutlu olmaları bizleri de mutlu ediyor. Ben gençlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

YADER Genel Başkanı Salih Çetin ise devlet korumasında yetişenlerin daha sonra bir araya gelerek gönüllü hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

YADER çalışmaları hakkında bilgi veren Çetin, rehberlik hizmeti sunduklarını ve üyelerinin sosyal hayattaki imkanlarını iyileştirmeyi amaçladıklarını aktararak şöyle konuştu:

"Kamuda 55 bin kardeşimiz var. Koruma altında toplamda 22 bin kardeşimiz var. Toplumun en önemli, en değer görmesi gereken insanlarımız, kardeşlerimize sürekli hizmet etmekteyiz. Devletimizin bu güzel imkanından yararlanan, kamuda işe giren kardeşlerimiz sonradan bir araya gelerek evliliklerini yapmaktalar. Bu evliliklerinde Gökhan kardeşimiz bize ulaştı. Düğününe bizleri davet etti. Nikah şahitliğini biz de kabul ettik. Bizim için en önemli şey, düğünlerde yalnız olduklarını hissettirmemektir. Biz de onu bugün gerçekleştirdik. En büyük mutluluğumuz devlet korumasında yetişen iki kardeşimizin bir araya gelerek mutlu olmalarıdır. Hayatları boyunca onlara ömür boyu mutluluklar diler, her daim yanlarında olduğumuzu belirtiriz."

Devlet korumasında büyüyen Dışişleri personeli çift yurt arkadaşlarının şahitliğinde evlendi
Devlet korumasında büyüyen Dışişleri personeli çift yurt arkadaşlarının şahitliğinde evlendi
Devlet korumasında büyüyen Dışişleri personeli çift yurt arkadaşlarının şahitliğinde evlendi
Devlet korumasında büyüyen Dışişleri personeli çift yurt arkadaşlarının şahitliğinde evlendi

Gökhan Aydın, Derya Yanık, Evlilik, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet korumasında büyüyen Dışişleri personeli çift yurt arkadaşlarının şahitliğinde evlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var 12:10 Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var
Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız! 11:51 Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız! Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! 11:35 Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi 10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi 09:04 Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti 08:14 En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti

Son Dakika Haberleri
11:52 Çam kozalağı şurubunun faydaları
11:50 Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız!
11:41 Son dakika magazin haberleri
11:40 Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı
11:36 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?
11:34 ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar
11:23 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor
11:21 Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu
11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi         
21:14
Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 12:15:32. #1.12#
SON DAKİKA: Devlet korumasında büyüyen Dışişleri personeli çift yurt arkadaşlarının şahitliğinde evlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement