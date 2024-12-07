Devlet Opera ve Balesi\'nden Yetenek Taraması Projesi Şırnak\'ta Başladı

Kültür Sanat

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla yürüttüğü 'Genç Yetenek Taraması' projesinin ilki, Şırnak'tan başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce 'Yetenek her yerde' sloganıyla yürütülen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nde 'Genç Yetenek Taraması' projesinin ilki, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nden başladı. Proje kapsamında kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Şırnak Valiliği'ne geçerek Vali Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen programa katılan Mumcu ile Sağtürk, öğrenciler tarafından söylenen Türkçe ve Kürtçe şarkılarla karşılandı.

'ÇOCUKLUK HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Burada konuşan Sağtürk, birçok ilden de başvuruların yapıldığını ifade ederek, "Devlet opera tarihi adına tarihi bir gün olduğuna inandığımız bir yolculuğa başlıyoruz. Ben öncelikle bakanlığıma ve bütün devlet erkanına teşekkür ediyorum. Çünkü bu büyük bir sorumluluk ve büyük bir adım. ve ülke sathına böyle bir çalışmanın yayılmış olması sanatçıyı seyirci ile buluşturma çabamız, aynı zamanda bunu yaparken de yetenek taramaları yapılıyor. Ben bir teşekkürü de kendimde önceki genel müdürlerimize izah etmek isterim. Onların yapı taşları üst üste koymamış olsalardı biz koyduğumuz bu tuğla ile devamını da getirmezdik. O yüzden bugüne kadar tümen emek veren genel müdürlerime buradan teşekkür ediyorum. Çocukluk hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Kendimizi anlatmakta çok zorlandığımız zaman dilimleri yaşadık. Yaklaşık 45 yıldır mesleğimiz içindeyiz. Ama çok şükür bugün de bakanlığımızın desteği ile artık kendimizi çok daha iyi ifade edebileceğimizi bunun bir disiplin işi olduğunu bunun biri iyilik hareketi olduğunu ve en önemli zamanda da dünyanın geldiği bu zor dönemlerde bir motivasyon yapısıyla halkımıza dokunabileceğimizi bu bize gösteriyor. 23 il seçtik. 23 ilimizden sonra gelecek yıl yeniden 23 il daha seçilecek. ve yaklaşık 4'üncü festivallimizden sonra aynı illere tekrar gelinebilecek. 1'inci Anadolu Devlet Opera Bale Festivali başlıyor. Bu iyilik hareketinin be tüm birimlerimize tüm bakanlığımızın diğer birimlerine de yansıyacağını, bakanlığımızın başlattığı kültür yollarının bir kılcal devamının olduğunu ve genel müdürlüklerinde kendi sorumlulukla kendi bütçeleri ile hareket edebilecek kendi kapasiteleri masaya dahil olabileceğini bu bize gösteriyor. Bunun duyulması ülke sathında yayılması çok önemli. Şu anda henüz daha temsilimizi gerçekleştirmeden birçok ilden bir başvuru zinciri başladı. Birçok ilden herkes operayı baleyi çok sesli müziği kendi illerine davet edip buralarda görmek istiyor. Bunu yaşamakta bana nasip oldu. Çok mutluyum bugün. Yetenekler seçilecek. Yetenekler seçildikten sonra elbette ki önümüzde ki yıllarda büyük şehirlerimizde ya da belki buralarda açılacak olan konservatuarlarda okuma fırsatı elde edecekler. Ama önce yeteneğimizin olduğunu ispat etme görevi Devlet Opera Balesi'ne düştü" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Devlet Opera ve Bale Sanatçıları tarafından kısa bir konser verildi. Ardından Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Keman, Yan Flüt, Bağlama, Piyano ve ses alanında yeteneklerini sergiledi.