Üye Girişi
Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek - Son Dakika

Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek

01.02.2022 12:02
Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sanatseverlerle buluşacak.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede, bugün saat 20.00'de "Penceredeki Atlar" adlı oyun sahnelenecek.

Matei Vısnıec'in yazdığı Nesimi Kaygusuz'un yönettiği tek perde, 1 saat 15 dakikalık oyunda, Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları sahne alacak. Oyun 2 ve 3 Şubat'ta da izlenebilecek.

Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının performanslarını sergileyeceği, William Shakespeare'in yazdığı Volkan Ateş Gündüz'ün yönettiği "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" 22, 23 ve 24 Şubat'ta Edirne Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunların biletleri hem gişeden hem de elektronik ortamdan temin edilebilecek.

Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek
Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek
Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek
Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek

YORUMLAR
500

Devlet Tiyatroları, oyunlar, Turizm, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
11:31 Kalp Yarası dizisinde son bölümde neler oldu?
11:20 Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti
11:18 CHP'den Meclis'e 'MOBESE' önergesi: İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu izleyip servis etti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 12:14:46. #1.11#
SON DAKİKA: Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement