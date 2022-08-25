Edirne'de "kamyon üzerinde oynanan" tiyatro oyunu çocuk izleyicilerin ilgisini çekti - Son Dakika
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Edirne'de "kamyon üzerinde oynanan" tiyatro oyunu çocuk izleyicilerin ilgisini çekti

25.08.2022 22:31
Edirne'de "kamyon üzerinde oynanan" tiyatro oyunu çocuk izleyicilerin ilgisini çekti

Devlet Tiyatroları'nın Kamyon Tiyatro Projesi kapsamında Edirne'de çocuk oyunu sergilendi.

Devlet Tiyatroları'nın Kamyon Tiyatro Projesi kapsamında Edirne'de çocuk oyunu sergilendi.

"Yürüyen Tiyatro" programı kapsamında kente gelen kamyon sahne, Karaağaç Mahallesi'ne konuşlandırıldı.

Ardından Erzurum Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve Bölge Müdürü Sezai Yılmaz, "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı oyunda performansını çocuk izleyiciler için sergiledi.

Eğlenerek oyunu izleyen çocuklara Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk oyun sonunda dondurma dağıttı.

Trakya turnesi

Sezai Yılmaz, AA muhabirine, Trakya'da 8 durakta sahne alacaklarını söyledi.

Tiyatronun sokakta oynanmasının çocuklar açısından daha eğlenceli hale geldiğini belirten Yılmaz, "Sıcak havalarda salonlar bunaltıcı oluyor. Biz de bu yüzden açık havada oynuyoruz. Talepler şimdiye kadar çok güzeldi. Bundan sonra kamyon tiyatromuz Türkiye'nin dört bir yanını gezerek hizmetini devam ettirecek. Açık hava olduğu için 500 sandalye koyuyoruz ama ayakta izleyenler de oluyor. Neredeyse 2 bin 3 bin kişiye hitap ediyoruz bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de 'kamyon üzerinde oynanan' tiyatro oyunu çocuk izleyicilerin ilgisini çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de "kamyon üzerinde oynanan" tiyatro oyunu çocuk izleyicilerin ilgisini çekti - Son Dakika
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