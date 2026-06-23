Dijital Arkeoloji Konferansı Bulgaristan\'da

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Avrupa Birliği (AB) destekli DigiArcheoSpace projesinin Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası etkinliklerinde dijital arkeoloji ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını paylaştı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "Arkeolojide Kültürel Mirasın Belgelenmesi ve Sunumunda Modern Araçlar (DigiArcheoSpace)" projesi kapsamında yürüttüğü uluslararası çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Bulgaristan'da düzenlenen uluslararası konferans ve eğitim programlarında dijital arkeoloji ile kültürel mirasın korunmasına yönelik güncel araştırmalar, yöntemler ve uygulamalar ele alındı.

Dijital arkeoloji alanındaki çalışmalar uluslararası konferansta değerlendirildi

Etkinlikler kapsamında Sofya'da SCAS (Student Computer Art Society) ev sahipliğinde Bulgaristan, Türkiye, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Romanya'dan araştırmacılar, eğitimciler ve sektör uzmanlarının katılımıyla "DigiArcheoSpace Uluslararası Konferansı" düzenlendi. Konferansta BARÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden Doç. Dr. Lale Özdemir Şahin ile Doç. Dr. Ahmet Altay, "Buried Data: Rethinking Long-Term Preservation in Digital Archaeology" (Gömülü Veri: Dijital Arkeolojide Uzun Vadeli Korumayı Yeniden Düşünmek) başlıklı çalışmalarını katılımcılara anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Öztürk ve Arş. Gör. Ceren Bilge Seferoğlu ise dijital arkeolojinin kütüphane ve bilgi bilimi literatüründeki yerini, konu modellemesi ve bibliyometrik analiz yöntemleriyle inceleyen araştırmalarını sundu.

Kültürel mirasın dijital belgelenmesine yönelik eğitimler düzenlendi

Proje kapsamında ayrıca Bulgaristan'ın Primorsko kentinde History Museum Primorsko ev sahipliğinde uluslararası bir eğitim kursu da gerçekleştirildi. Beş gün süren eğitimlerde Bizans Sigillografisi odaklı çevrim içi arkeoloji veri tabanları, arkeolojide modern kartografik yöntemler, seramik eserlerin analizi ve dijital restorasyonu ile RTI (Yansımalı Dönüşüm Görüntüleme) teknolojisi kullanılarak küçük nesnelerin üç boyutlu dijitalleştirilmesi gibi konular uygulamalı atölyeler aracılığıyla işlendi.

Arkeolojik verilerin dijital yönetiminde Tios Antik Kenti anlatıldı

Eğitim kursunda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Prof. Dr. Şahin Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Bora, "Database Applications and Archaeology: A Case Study from Tios" (Veri Tabanı Uygulamaları ve Arkeoloji: Tios'tan Bir Örnek Çalışma) başlıklı sunumlarıyla Tios Antik Kenti'nde yürütülen veri tabanı uygulamalarını anlattı. Teorik oturumların yanı sıra Begliktaş Arkeolojik Alanı'na gerçekleştirilen teknik gezi de katılımcılara saha deneyimi kazandırdı.

DigiArcheoSpace projesi farklı ülkelerden araştırmacıları, eğitimcileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek kültürel mirasın korunmasında dijital teknolojilerin sunduğu imkanların değerlendirilmesine, disiplinler arası iş birliklerinin geliştirilmesine ve uluslararası bilgi paylaşımının güçlendirilmesine katkı sunmaya devam ediyor. - BARTIN