Dikmen Yaylası'nda 116. Şenlik Coşkusu - Son Dakika
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Dikmen Yaylası'nda 116. Şenlik Coşkusu

05.07.2026 13:06
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Dikmen Yaylası'nda 12 bin kişi yağmur ve çamura rağmen geleneksel şenlikte horon oynadı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda yapılan geleneksel şenliklerin 116'ncısı yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sis, yağmur ve çamura aldırış etmeden vatandaşlar kol kola horon oynadı.

Dikmen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 116 yıl önce atalarından kalma yayla şenliği geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Sakarya'nın en yüksek noktası olan Dikmen Yaylası'nda düzenlenen şenliğe yaklaşık 12 bin kişi katıldı. Dikmen Mahalle Muhtarlığı ile Dikmen Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen şenliğe katılan vatandaşlar sis, yağmur ve çamura aldırış etmeden gönüllerince eğlenip horon oynadı. Cuma günü başlayan şenlikler bu akşam son bulacak.

"Bu gelenekler, bizlere, gurbette olan insanlara kültürlerini unutturmuyor"

Şenlik için il dışından gelen Enes Kahraman, "Zaman bazı şeyleri değiştiriyor mesela eskiden çepni kültüründe yazın insanlar yaylara gide ve hayvanlarını otlatırlar bu arada köydeki tarlalarda da ot oluşur. Yayladaki insanlar köye döner ve burada otlarını temizlerler ve eğlence yaparlar. Hayvancılık bitti ama kültür değişmedi. İnsanlar yine toplaşım, giyimiyle kuşamıyla eğlence yapıyorlar buda muazzam bir durum. Çok azdır böyle yüz yıllık gelenekler. Bu gelenekler, bizlere, gurbette olan insanlara kültürlerini unutturmuyor. Burada büyük emek var ve emeğin yanı sıra İzmit, Sakarya gibi çevre illerin burada toplaşım ve birlik olması bile bu kültürün yaşatılmasına değer bence" dedi.

"Biz bir mirası devir aldık ve inşallah bizden sonrakilere devredeceğiz

Dikmen Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Seyhan Pektemek, "Geçmiş yıllarda yapılan şenliklerin üstüne koyarak bu sene ayrı bir güzellik olmasını istiyoruz. Hava şartlarına rağmen oyun oynayıp çalgı çalabiliyoruz. Biz, Trabzon'dan gelmeyiz ve oradaki kültürümüzü burada yaşatıyoruz. Biz bir mirası devir aldık ve inşallah bizden sonrakilere devredeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dikmen Yaylası'nda 116. Şenlik Coşkusu - Son Dakika

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