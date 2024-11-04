"Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz Belgeseli"nin ilk gösterimi Erzurum'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

"Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz Belgeseli"nin ilk gösterimi Erzurum'da yapıldı

"Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz Belgeseli"nin ilk gösterimi Erzurum\'da yapıldı

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan "Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz Belgeseli"nin ilk gösterimi Erzurum'da yapıldı.

04.11.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan "Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz Belgeseli"nin ilk gösterimi Erzurum'da yapıldı.

Türkolojinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Türk diline verdiği katkılar, TDK tarafından belgeselleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen belgeselin ilk gösterim programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, burada yaptığı konuşmada, bir dilin, ikinci dil pozisyonuna düşmediği müddetçe ölme sürecine girmeyeceğini söyledi.

Türkiye'de şu an Türkçe'nin böyle bir riskinin bulunmadığını ifade eden Mert, "Bizde yabancı dil bilen oran şu an yüzde 5, onlar da kendi arasında İngilizce konuşmaz." dedi.

Mert, Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Türk dünyası için çok önemli bir isim olduğunu anlatarak, "Günümüzde Türkolojinin kesinlikle en önemli temsilcilerinden biri ve vefa borcumuz var. Efrasiyap bey çalışmalarıyla, kitaplarıyla, makaleleriyle gerçekten sadece Erzurum'da değil, Türkiye'de ve yurt dışında da etki bırakan hocalarımızdan. Türk Dil Kurumunda ben 5 yıl bilim kurulu üyeliği yaptım ve hep şu dikkati çekti. Efrasiyap beyin adının anılmadığı bir toplantı görmedim. Sözleri döner dolaşır çalışmalarına giderdi. Hocamız bize sadece bilim aktarmadı. Oturmayı, kalkmayı, konuşmayı, medeniyeti, adeta bizi tornaladı diyebilirim." diye konuştu.

"Türk Dünyası Terim Bankası doğacak"

TDK olarak Türk dünyası için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Mert, şunları kaydetti:

"TDK olarak elimizden geleni, Türk kültür coğrafyasında yapmaya devam ediyoruz. Çok şükür alfabeyi hallettik. Dünya, bölge ve Türk tarihini etkileyecek bir gelişme. Şimdi Türk Dünyası Terim Komisyonu'nu kurduk. Şu an yaptığımız çalışmalar neticesinde hem Türkiye Terim Bankası hem de Türk Dünyası Terim Bankası doğacak. En iyi yazılımı satın aldık. Birinci sütunda her bilim dalıyla ilgili İngilizce terimler olacak. Bunun böyle olmasının sebebi, bir terimi kaçırmayalım. İkinci kısımda Türkiye Türkçesi, Türk lehçelerini tanımlayacağız, görevlendireceğiz. Onlar da gelecekler ve sonuçta hem Türkiye hem de Türk Dünyası Terim Bankası doğacak. Öyle zannediyorum, alfabe birliği kadar önemli bir gelişme. Çok şükür siyasi tarafı olmadığı için işimiz biraz daha kolay."

Konuşmanın ardından Gemalmaz'ın hayatının gösterildiği belgesel salondakilere izletildi.

Rahatsızlığından dolayı Erzurum'daki gösterime katılamayıp video mesaj gönderen Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz, geçmiş dönemde hocalık yaptığı Atatürk Üniversitesi mensuplarına selamlarını ileterek "Erzurum'u hiçbir zaman unutmuyorum, hep aklımda rüyalarımda." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Efrasiyap Gemalmaz, 2017 yılında 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Açılış ve Ödül Töreni'nde, "Türk Diline Hizmet Ödülü"ne layık görülmüş ve Türkoloji çalışmalarında bilgisayarı kullanan ilk dil bilimci olarak öne çıkarak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almıştı.

Kaynak: AA

Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumu, Kültür Sanat, Etkinlikler, Belgesel, erzurum, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz Belgeseli'nin ilk gösterimi Erzurum'da yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:25 CHP lideri Özel, Mardin’de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
17:54 Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman’da eylemler yasaklandı Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da eylemler yasaklandı
17:39 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım Saatler sonra silmiş Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den “faiz“ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
09:04 Wanda Nara’dan Icardi’ye bir darbe daha Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha
08:53 Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz
08:43 Görevden alınan Ahmet Türk kimdir Görevden alınan Ahmet Türk kimdir?
08:27 Görevden alınan Ahmet Türk’ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim herhalde Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 20:15:58. #1.12#
SON DAKİKA: "Dile Emek Verenler Efrasiyap Gemalmaz Belgeseli"nin ilk gösterimi Erzurum'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.