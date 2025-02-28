Divriği Ulu Camii'nde 10 Yıl Sonra Teravih Namazı

Kültür Sanat

Anadolu'nun El Hamrası'nda 10 yıl sonra ilk teravih

SİVAS - Sivas'ta UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında, 10 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 1228 tarihinde Anadolu Selçukluları zamanında Selçuklulara bağlı Mengücekli Beyliği döneminde Mengücek şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırılan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın dünyada benzeri bulunmuyor. "Anadolu'nun Elhamrası" olarak da bilinen bu cami, UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olma özelliği taşırken, 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Mayıs ayında ibadete açılmıştı. İbadete açılan camide, 10 yıl sonra Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Yatsı namazı öncesi verilen vaazda, Ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu. Vaazın ardından camiyi dolduran vatandaşlar, yatsı namazını eda ettikten sonra "şaheser" olarak nitelendirilen camide ilk teravih namazını kıldı.

"Yıllar sonra tekrar namaz kılacağız "

Cami İmam Hatibi Muhammet Yaşaroğlu, uzun zaman sonra ilk teravih namazının kılınacağını belirterek, "Bugün bizim için özel bir gün. Ramazan ayının ilk teravih namazını Divriği Ulu Camisi'nde yıllar sonra tekrardan kılacağız. Bunun heyecanı ve muhabbeti ile camimize geldik. Rabbim bu caminin hakkını verecek şekilde ibadet etmeyi bizlere nasip eylesin. Uzun zamandır ibadete kapalı olan bu camimizde bugün teravih namazı kılmak bizim için apayrı bir değere sahip. Bunun mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Kış olduğu için havalar bir hayli soğuk ve insanlarımız soğuk havaya aldırış etmeden akın akın camimize ibadet etmeye geliyorlar. Herkesin gelip görmesini ve bu manevi havayı tatmasını isteriz" dedi.