Diyabetle Mücadele Eden Kadın Moda Evi Açtı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyabetle Mücadele Eden Kadın Moda Evi Açtı

Diyabetle Mücadele Eden Kadın Moda Evi Açtı

Tip 1 diyabet hastası Sibel Patan, İŞKUR destekleriyle hayalindeki moda evini Giresun'da açtı.

18.01.2025 11:49
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İzmir'de 11 yıl önce Tip 1 diyabet hastalığına yakalanan 41 yaşındaki moda tasarımı öğretmeni Sibel Patan, hayal ettiği moda evini İŞKUR desteği ile açtı.

İzmir'de moda tasarımı öğretmeni olarak 8 yıl görev yapan evli ve iki çocuk annesi Patan'a, 30 yaşındayken Tip 1 diyabet teşhisi konuldu. Tedavi sürecine başlayan Patan, yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle memleketi Giresun'a gelme kararı aldı.

Eşi ile iş arayışına giren Patan, hastalığı nedeniyle kendine ait engelli raporuyla İŞKUR'un engelli hibe desteğine başvurabileceğini öğrendi.

Gereken girişimlerde bulunan ve hibe desteğini almaya hak kazanan Patan, hayalini kurduğu moda evini Hacı Miktat Mahallesi'nde açarak, tasarımı kendisine ait gelinlik ve abiyelerin satışına başladı.

Patan, AA muhabirine, hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İzmir'de uzun yıllar gelinlik ve abiye giyim üzerine çalıştığını aktaran Patan, "Giresun'da gelinlik ve abiye sektöründe iş yeri açmaya karar verdik. Bunun için de gereken desteği sağlama adına İŞKUR'un engellilere yönelik hibe desteği olduğunu öğrendik. Projemizi hazırladık, başvurumuzu yaptık ve kabul edildi." ifadesini kullandı.

Patan, kendi durumunda olan herkesin istediğine ulaşabilmek için mücadele etmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu iş benim hayalimdi. İŞKUR'dan olumlu geri dönüş aldığımızda çok sevindik. Böyle bir imkan sunulduğu için çok mutlu olduk. Hızlı bir çalışma sonrası bu ay içerisinde de iş yerimizi açtık. İş yerinde eşimde bana yardım ediyor. Bundan sonraki süreçte iş yerimi daha da iyi yerlere getirmek istiyorum. Yeni istihdamlar sağlamayı hedefliyorum. "

"Hayallerinizin peşinden koşun"

Engelliler ve engelli annelerine tavsiyelerde bulunan Patan, "Ben bir engelliyim ve engelli annesiyim. İmkansız diye bir şey yok. Benim gibi engelli ve engelli annelerine sesleniyorum, hayallerinizin peşinden koşun. Ben başardım, sizler de başarabilirsiniz." dedi.

Eşiyle birlikte aynı yerde çalışan Zafer Patan ise İŞKUR desteğiyle hayallerinin gerçeğe dönüştüğüne değinerek, "Eşimle birlikte çalışıyorum. Çok mutluyuz. İŞKUR ve devletimizin diğer kurumları, kadınların hayallerini gerçekleştirmek için tüm imkanları sunuyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Diyabetle Mücadele Eden Kadın Moda Evi Açtı - Son Dakika

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