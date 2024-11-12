Diyaliz Aşkı: Organ Bağışı Çağrısı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Diyaliz Aşkı: Organ Bağışı Çağrısı

Diyaliz Aşkı: Organ Bağışı Çağrısı

Böbrek nakli olan Sevgi ve Selahattin Çağdaş çifti, organ bağışı için topluma çağrıda bulundu.

12.11.2024 23:46
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Gittikleri diyaliz merkezinde tanışan ve 17 yıl önce evlenen, 5 ay arayla böbrek nakli olan Sevgi-Selahattin Çağdaş çifti, kendileri gibi organ bekleyen insanların yaşama tutunabilmeleri için organ bağışı çağrısı yaptı.

Antalya'da çocukken diyalize girmeye başlayan Sevgi Çağdaş, bir günlüğüne tatile gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde diyaliz merkezinde böbrek hastası Selahattin Çağdaş ile tanıştı.

İki yıl aradan sonra aynı merkezde karşılaşan diyaliz hastaları evlenmeye karar verdi. Doktorlarının da desteğiyle evlenen Sevgi-Selahattin Çağdaş çifti, 6 yıl birlikte diyalize gitti. Çift, hediyelik eşya üreterek geçimlerini sağlamaya çalıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi kadavra nakil listesinde bulunan çiftten Selahattin Çağdaş'a böbrek çıkınca aile Antalya'ya taşındı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 5 ay arayla böbrek nakli olan çift, nakil sayesinde diyalizden kurtuldu ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

"Birbirimizi hiç yalnız bırakmadık"

Tedavi olduğu hastanede işe giren Sevgi Çağdaş, diyalize çocukken girmeye başladığını ve çok zorluk çektiğini söyledi.

Eşi ile Fethiye'de tanıştığını belirten Çağdaş, şunları ifade etti:

"17 yıldır evliyiz, 18'e gireceğiz. 5 ay arayla böbrek nakli olduk. Eşim nakil oldu ben hem ona baktım hem haftanın 3 günü diyalize girdim. Sonra bana böbrek çıktı eşim bana baktı. Bağış yapanlardan Allah razı olsun. 'İyi günde kötü günde' diye evlilikte attığımız imzanın hakkını verdik. Nakilden sonra ten rengim açıldı, 40 kiloluk Sevgi kilo aldı. Nakilden sonra hayata bakış açım değişti. Yaşamak çok güzel, mutlu olmak güzel. Diyaliz aşk getirdi, böbrek nakli bizi hayata bağladı. 'Diyaliz hastaları evlenemez' dedikleri dönemde evlendik. 'Birbirine bakamaz' dediler, çok iyi baktık, destek verdik. O dönemden bu döneme birbirimizi hiç yalnız bırakmadık, sıkıca sarıldık. İnsanların hayata tutunabilmesi için lütfen bağış yapın, organlarınız bedenlerimizde hayat bulsun."

Selahattin Çağdaş da nakilden sonra hayata sıkıca sarıldığını söyledi. Eşinin çalıştığını, kendisinin ev işlerini yaptığını dile getiren Çağdaş, "Emekliyim, yemek yapıyorum, ev işleri bende. Eşim de çalışıyor, geçimimize destek oluyor. Biz organ nakliyle yaşama döndük, sağlıklıyız. Her bağış hayat kurtarıyor." dedi.

Kaynak: AA

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