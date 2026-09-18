Diyanet Başkanı Arpaguş, 2,5 milyon çocuğa yaz kursu müjdesi verdi

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Bu yıl yaz Kur'an kurslarımızda iki buçuk milyon yavrumuza Kur'an ve dini bilgiler eğitimi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Arpaguş, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı"na katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Arpaguş, eğitim-öğretim yılının hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Arpaguş, Başkanlık olarak, milletin manevi hayatına rehberlik etmek ve toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla her yaştan ve toplumun her kesiminden insana pek çok alanda kapsamlı faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşların ve genç nesillerin dine, inanca, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında Kur'an kurslarını büyük bir imkan olarak gördüklerini belirten Arpaguş, "Her yaştan ve her seviyeden kardeşimizin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimine ulaşmasını hedefliyoruz. 4-6 yaş grubu kurslarımızdan hafızlık eğitimine, ihtiyaç odaklı programlardan uzaktan eğitime kadar birçok farklı seviyede aziz milletimize hizmet veriyoruz." dedi.

Arpaguş, özellikle büyük teveccüh gören 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki çocukların Kur'an-ı Kerim ile buluşup temel dini bilgileri, ibadet ve ahlaki değerleri öğrendiklerini ve peygamberin örnek hayatıyla tanıştıklarını aktardı.

"Görme ve işitme engellilere yönelik özel sınıflar oluşturuyoruz"

Halka yönelik Kur'an kursları açtıklarını anlatan Arpaguş, şöyle devam etti:

"Görme ve işitme engellilere yönelik özel sınıflar oluşturuyoruz ve engelli vatandaşlarımızın da Kur'an eğitimlerine katılabilmelerini sağlıyoruz. Toplumumuzun büyük bir kesiminin ilk din eğitimini aldığı ve hayatında unutamayacağı güzel anılar biriktirdiği yaz Kur'an kurslarımızda ise milyonlarca yavrumuza ulaşıyoruz. Bu yıl yaz Kur'an kurslarımızda iki buçuk milyon yavrumuza Kur'an ve dini bilgiler eğitimi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kur'an kurslarımıza ilaveten 12 ilimizde Kur'an Eğitim Merkezlerimiz faaliyete alınmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitim faaliyetlerini yürüttüğümüz bu merkezlerde, alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde, başta hafızlığı muhafaza programı olmak üzere Arapça ve Temel İslami İlimler alanında nitelikli bir eğitim veriyoruz. Kur'an kurslarımızda hafızlığını ikmal eden öğrencilerimizin Kur'an'ın anlam dünyasına da vakıf olmalarını sağlıyoruz."

Arpaguş, kurslara katılan öğrencileri ve velilerini ebrik ederek, bu hizmetin en ağır yükünün eğiticilerin omuzunda olduğunu dile getirdi.

Kur'an kursu eğiticilerine seslenen Arpaguş, "Zamanını, imkanını ve emeğini Kur'an öğrenmeye tahsis ederek kurslarımıza gelen her bir vatandaşımızın ve yavrumuzun gündelik hayatında, geleceğinde güzel bir iz bırakabilmenin çabası içerisinde olmalıyız. Bu noktada özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin duygu ve düşünce dünyalarıyla yakından ilgilenmeliyiz." diye konuştu.

Arpaguş, bu çağın çocuklarının bilgi ve duygu dünyalarını, dış dünya ile etkileşimlerini iyi tahlil etmek, buna göre davranmak ve en uygun metodu takip etmek zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş da Kur'an kurslarının 2026-2027 eğitim-öğretim sürecinde görev alacak tüm hocalara ve emeği geçen Diyanet İşleri Başkanlığı personellerine teşekkür etti.

Baruş, Erzurum'da Kur'an kurslarıyla toplumun farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına yönelik önemli hizmetler yürütüldüğünü, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarından çocuklara yönelik programlara, hafızlık eğitiminden yaz Kur'an kurslarına kadar çok farklı alanlarda vatandaşlara hizmet sunulduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüfütoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, çevre illerden müftüler, akademisyenler, öğrenciler ve aileler ile davetlilerin katıldığı program, gösteri, ilahi dinletileri ve dua edilmesiyle sona erdi.