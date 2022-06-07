Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 81 İl Müftüsüyle birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 81 İl Müftüsüyle birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti

07.06.2022 21:31

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 81 İl Müftüsüyle birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 81 İl Müftüsüyle birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti. Burada konuşan Erbaş, " Adnan Menderes'in, Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun ve diğer büyüklerimizin hatıralarını ve burada çektiği acıları yerinde görelim ve onları analım düşüncesiyle 81 ilimizin müftüsüyle buradayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na düzenlenen tur etkinliğine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 81 İl Müftüsü ve beraberindeki heyet katıldı. Adayı ziyaret eden Ali Erbaş ve heyeti, adada bulunan Fatin Rüştü Zorlu Camii'nde ikindi namazını kılınmasının ardından, heyet Adnan Menderes'in yargılanmasını içeren animasyonu izlemek için 27 Mayıs Müzesi'ne geçti. Heyet, merhum Başbakan Adnan Menderes'in yargılanmasını içeren animasyonun ardından, Adnan Menderes Müzesi ve Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ni ziyaret etti. Adada açıklamalarda bulunan Erbaş, "Bütün müftülerimizle adayı ziyaret edelim, Adnan Menderes'in, Hasan Polat Kan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun ve diğer büyüklerimizin hatıralarını ve burada çektiği acıları yerinde görelim ve onları analım düşüncesiyle 81 ilimizin müftüsüyle buradayız." dedi

"ADNAN MENDERES VE BAKANLARIMIZIN BURADA BÜYÜK HATIRALARI VAR"

Erbaş, şunları kaydetti: "41. İl Müftüleri Toplantımızı, bu yıl İstanbul'da tertip ettik. Hamdolsun dünkü açılıştan itibaren bugün ikindi vaktine kadar çok güzel oturumlarımızla, il müftüleri toplantımızda, diyanet hizmetlerini, yayın hizmetlerimizi ve pek çok konumuzu istişare ettik. Dün Harem'den hacılarımızı ilk kafilemizi Harem-i Şerife uğurladık. Bugün de 81 ilimizin müftüsü beraber iken burayı ziyaret etmek istedik. Özgürlükler ve Demokrasi Adası'nda merhum Başbakan Adnan Menderes ve Bakanları Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan başta olmak üzere onlar idam edildiler. Burada büyük hatıraları var. 1960 darbesi sonrası pek çok hatıraları burada mevcut, yargılanmaları mevcut. Dolayısıyla, burada bir müze yapıldı."

"BURAYA GENÇLERİMİZİ GETİRMEK VE GEÇMİŞİMİZİ GÖSTERMEMİZ LAZIM"

Gençlerin adaya getirilmesi ve tarihin gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Buradan gençlerimize ve milletimiz seslenmek istiyorum, burada okullarımızdan gençlerimizi ve öğrencilerimizi getirip geçmişte yaşananları onlara anlatmak, hakikaten ibret almaları için tarihi geçmişimizle ilgili gençlerimizi bilgilendirmeyi ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

(Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir/İHA)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 81 İl Müftüsüyle birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 81 İl Müftüsüyle birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 81 İl Müftüsüyle birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 81 İl Müftüsüyle birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 81 İl Müftüsüyle birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 81 İl Müftüsüyle birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 81 İl Müftüsüyle birlikte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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